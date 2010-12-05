-EN DEĞERLİ LİRAYA ALICI ÇIKMADI İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Antik A.Ş'nin 264. müzayedesinde, Nazmi Ziya'nın 1919 yılında yaptığı eski Türkçe imzalı ''Kırmızı giysili çoban ve koyunlar'' tablosu 880 bin TL'den satılırken, tedavüle çıktığı 1927 yılında bin tane Cumhuriyet altınına karşılık gelen, en nadir ve değerli Türk banknotu için ise alıcı çıkmadı. Swissotel'de düzenlenen müzayedede, Nazmi Ziya'nın tablosu 600 bin TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Ziya'nın en önemli eserlerinden olan tablo 880 bin TL'ye satıldı. Naci Kalmukoğlu'nun natürmort tablosu 400 bin TL, Hikmet Onat'ın ''Anadolu Hisarı Sırtlarından'' adlı tablosu 220 bin TL, ''İstanbul'' adlı tablosu 80 bin TL, Feyhaman Duran'ın natürmort tablosu 200 bin TL, Cevat Dereli'nin ''Salacak'tan İstanbul'' isimli tablosu da 180 bin TL'den alıcı buldu. Türk hat sanatının önemli isimlerinden Kazasker Mustafa İzzet'in üzerinde nadir görülen Mekke ve Medine resimleri olan Hilye-i Şerifesinin 430 bin TL'den, Mahmud Celaleddin'in Hilye-i Şerifesinin 280 bin TL'den satın alındığı müzayedede, Esseyid İbrahim Namık'ın hazırladığı Kur'an-ı Kerim 85 bin TL, Yakup Ül Vassaf'ın Kur'an-ı Kerim'i 57 bin TL, Seyyid Ahmed Asıf'ın Kur'an-ı Kerim'i 55 bin TL, Mehmed Kamil Rıfat Bin Ali'nin Kur'an-ı Kerim'i de 35 bin TL'den alıcı buldu. Toplam 260 eserin satışa sunulduğu müzayedede, Osmanlı Sarayı için özel yapım porselenler, İstanbul işi sedefli mobilyalar, tombaklar ve tuğralı gümüşlerin yanı sıra şamdanlar, kahvedanlar, hamam tasları, leğen ve ibrikler de de satışa sunuldu -EN NADİR VE DEĞERLİ TÜRK PARASINA ALICI ÇIKMADI- Müzayedede, tedavüle çıktığı 1927 yılında bin tane Cumhuriyet altınına karşılık gelen, en nadir ve değerli Türk banknotu olma özelliğinini yıllar geçmesine rağmen koruyan İngiltere basımı bin lira, 250 bin TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Tedavülden çekildiğinde 23 tanesi Merkez Bankasına dönmeyen Osmanlıca yazılı banknotlardan biri olan bin liraya müzayedede alıcı çıkmadı.