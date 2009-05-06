En çok zayıflatan 10 yiyecek

Zayıflamaya yardımcı yiyecekler - FOTOGALERİ

Yumuşak bir müshil etkisi yapıyor ve kilo kaybına neden oluyor.Dolaşım sistemini temizliyor. İçerdiği lif, vitamin ve mineraller sayesine kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu.Lif ve C vitamini deposu. Ayrıca kilo vermeye yarayan kalsiyum içeriyor. Karaciğere iyi geliyor. Hazma yardımcı oluyor.Metabolizmayı hızlandırıyor, vücut direncini artırıyor.Hafif tatlı, bağırsakları harekete geçiriyor.B Vitamini deposu olması sayesinde proteinleri, yağları parçalıyor, hazmı kolaylaştırıyor.Tok ve şişkinlik hissi veriyor. Bir kâse lapası vücutta üç kâse su tutmayı sağlıyor.(Küçük kırmızı fasulye) Fasulyeler arasında en az yağ oranına sahip. Vücutta daha fazla suyu tutuyor.Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu.