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Sağlık

En çok zayıflatan 10 yiyecek

Yaz geliyor... Minicik bikinilere kolayca sığabilmek istiyorsanız, en çok zayıflatan 10 yiyeceği tüketin.

06 Mayıs 2009 03:00

Yaz geliyor... Minicik bikinilere kolayca sığabilmek istiyorsanız, en çok zayıflatan 10 yiyeceği tüketin.

Zayıflamaya yardımcı yiyecekler - FOTOGALERİ

Kiraz: Yumuşak bir müshil etkisi yapıyor ve kilo kaybına neden oluyor.

Kırmızı üzüm: Dolaşım sistemini temizliyor. İçerdiği lif, vitamin ve mineraller sayesine kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

Salatalık: Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu.

Brokoli: Lif ve C vitamini deposu. Ayrıca kilo vermeye yarayan kalsiyum içeriyor. Karaciğere iyi geliyor. Hazma yardımcı oluyor.

Greyfurt: Metabolizmayı hızlandırıyor, vücut direncini artırıyor.

Elma: Hafif tatlı, bağırsakları harekete geçiriyor.

Esmer pirinç: B Vitamini deposu olması sayesinde proteinleri, yağları parçalıyor, hazmı kolaylaştırıyor.

Yulaf: Tok ve şişkinlik hissi veriyor. Bir kâse lapası vücutta üç kâse su tutmayı sağlıyor.

Adzuki fasulyesi: (Küçük kırmızı fasulye) Fasulyeler arasında en az yağ oranına sahip. Vücutta daha fazla suyu tutuyor.

Salatalık: Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu.

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