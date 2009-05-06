En çok zayıflatan 10 yiyecek

Yaz geliyor... Minicik bikinilere kolayca sığabilmek istiyorsanız, en çok zayıflatan 10 yiyeceği tüketin. Zayıflamaya yardımcı yiyecekler - FOTOGALERİKiraz:
Yumuşak bir müshil etkisi yapıyor ve kilo kaybına neden oluyor. Kırmızı üzüm:
Dolaşım sistemini temizliyor. İçerdiği lif, vitamin ve mineraller sayesine kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Salatalık:
Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu. Brokoli:
Lif ve C vitamini deposu. Ayrıca kilo vermeye yarayan kalsiyum içeriyor. Karaciğere iyi geliyor. Hazma yardımcı oluyor. Greyfurt:
Metabolizmayı hızlandırıyor, vücut direncini artırıyor. Elma:
Hafif tatlı, bağırsakları harekete geçiriyor. Esmer pirinç:
B Vitamini deposu olması sayesinde proteinleri, yağları parçalıyor, hazmı kolaylaştırıyor. Yulaf:
Tok ve şişkinlik hissi veriyor. Bir kâse lapası vücutta üç kâse su tutmayı sağlıyor. Adzuki fasulyesi:
(Küçük kırmızı fasulye) Fasulyeler arasında en az yağ oranına sahip. Vücutta daha fazla suyu tutuyor. Salatalık:
Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu.