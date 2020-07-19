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En çok vakanın görüldüğü 5 ilden biri: Diyarbakır’daki bir düğünde 70 kişi kol kola halay çekti

19 Temmuz 2020 20:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, kol kola halay çekti. 

Türkiye'nin en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almayarak katıldıkları düğünde maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.

Önceki gün Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, halay çekti. Koronavirüs'le ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerde  halay çeken davetlilerin Koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü. (DHA)

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