En çok Türk filmlerini izledik

Türkiye, ABD ve Hindistan ile birlikte en çok izlenen ilk on film listesinde yerli yapımların yer aldığı üç ülkeden biri. Ancak diğer iki ülkedeki sinema endüstrilerinde milyar dolarlar döndüğü düşünüldüğünde Türkiye'nin başarısı dünyadaki tek örnek.



Referans'ın haberine göre; Türkiye'de 2008 yılında 264 film için toplam 38.184.262 adet bilet satıldı. Bu biletlerin karşılığı olarak yaklaşık 300 milyon TL (tam olarak 299.739.183,69 TL) gişelere bırakıldı. Biletlerin 22.6 milyonu yerli filmleri izlemek isteyen sinemaseverler tarafından satın alındı. Bu rakam toplam seyirci sayısının yüzde 60'ına tekabül ediyor. 300 milyon TL'lik hasılatın 170 milyon TL'si de yerli filmler için harcandı.



2008 yılı Türkiye sinemasının aynı zamanda hem seyirci sayısı hem de vizyona giren film sayısı açısından zirve yaptığı yıl oldu. 50'den fazla yerli filmin vizyona girdiği 2008'de, en fazla izlenen ilk 10 filmin bu yapımlardan olması da dikkat çekici. Çünkü böyle bir istatistiğin dünyada benzeri yok. En çok izlenen ilk on filmin tamamının yerli yapım olduğu iki ülke daha var: Amerika Birleşik Devletleri (Hollywood) ve Hindistan (Bollywood). Ancak bu iki ülkenin dünyanın en gelişmiş sinema endüstrilerine sahip olduğu düşünüldüğünde Türkiye'nin farkı daha da belirginleşiyor. Hollywood, yılda 10 milyar dolar toplam hasılatı olan, 600'den fazla film çekilen dünya sinemasının kalbi. Bollwood ise 3.2 milyar dolarlık ciroya ulaşan ve her yıl 1000'den fazla filmin seyirciyle buluştuğu dünyanın ikinci büyük sinema endüstrisi.



Fransa koruyamadı



Oysa Türkiye'de bu yıl vizyona giren yerli film sayısı 50'yi biraz aştı ve bu neredeyse son yirmi yılın en yüksek rakamı. Türkiye sinema sektörü 300 milyon YTL'lik (193 milyon dolar) bir hasılata sahip ve bu hasılatan yalnızca 22 milyon YTL'si yerli filmlerden elde ediliyor.

Bu bakımdan, yerli yapımların yüz milyon dolarlarla çekilen Hollywood yapımlarını geride bırakarak gişede ilk on sırayı elde etmesi oldukça büyük bir başarı.



Dünyanın belli başlı ülkelerindeki ilk on listelerine bakıldığında bu durum daha da çarpıcı hale geliyor. Örneğin, ulusal sinemasını koruma konusunda katı kuralları olan, sinema salonlarına yerli film gösterme zorunluluğu getiren ve sinemasını destekleyen Fransa'da 2008 yılının en çok izlenen 10 filmi listesinde yalnızce iki Fransız filmi yer alıyor. İlk iki sırayı paylaşan bu filmlerin ardından ise 8 Hollywood yapımı sıralanıyor. Almanya'da ise 10 filmin tamamı Amerikan yapımı. Benzer bir durum İngiltere için de geçerli.



Japonya ise kendi sinemasına sahip çıkan ender ülkelerden. Özellikle bu yıl animasyon yapımların seyircinin büyük ilgisini çektiği dikkat çekiyor. Bu ülkede, ilk on listesinin 7'sinde yerli yapımlar yer alırken, 2 Hollywood ve bir de Çin filmi listede kendisine yer buldu.



En ucuz Hindistan



Dolar üzerinden bilet fiyatlarına bakıldığında ise en ucuz bilet fiyatının 4.5 dolar ile Hindistan'da; en pahalı biletin ise ortalama 19 dolar ile Japonya'da olduğu görülüyor. Türkiye'de ise bu rakam ortalama 8.5 YTL yani 5.1 dolar. Türkiye bu ülkelerle kıyaslandığında bilet fiyatlarının ucuz sayılabileceği bir ülke. Ancak, Türkiye'nin yukarıda anlatılan bütün istatistiksel görüntüsüne rağmen en büyük sorunu toplam seyirci sayısındaki azlık. Sinema seyirci sayıları Avrupa Birliği ülkelerinde ülke nüfuslarının iki katı ortalamaya sahip. 300 milyona yakın insanın yaşadığı ABD'de ise satılan bilet sayısı 1 milyar 300 milyonun üzerinde.



Türkiye ise 70 milyonu aşan nüfusuna rağmen bu yılı 38 milyon seyirci ile kapattı. Hiç kuşkusuz bu rakam daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Bu gelişmeye rağmen sinema sektöründeki en büyük sıkıntının "seyirci"de yaşandığı ise bir gerçek. Bunu anlamak için şöyle bir ayrıntıyı belirtmek yeterli. Avrupa ve Amerika'da sinema istatistikleri ve tartışmaları hasılata göre yapılırken bizde hâlâ seyirci sayısına göre yapılıyor.

Yine de Türkiye sineması hem seyirci hem de film sayısı açısından büyüme potansiyeli taşıyor. Tabii eğer kriz 2009 yılında bu istatistikleri tersine çevirmezse.





Türkiye ilk 10



1 Recep İvedik 24

2 A.R.O.G 18

3 Issız adam 12

4 Muro 11

5 Osmanlı Cumhuriyeti 7

6 Maskeli Beşler Kıbrıs 5

7 Mustafa 5

8 Çılgın Dersane Kampta 5

9 O... Çocukları 4

10 120 4



Ortalama bilet fiyatı: 5.1 dolar







ABD ilk 10



1 Kara Şövalye 530

2 Iron Man 318

3 Indiana Jones 317

4 Hancock 227

5 WALL-E 223

6 Kung Fu Panda 215

7 Madagascar: Escape 2 Africa 170

8 Quantum of Solace 157

9 Dr. Seuss' Horton Hears a Who! 154

10 Sex and the City 152



Ortalama bilet fiyatı: 7.2 dolar







Fransa ilk 10



1 Bienvenue chez les Ch'tis 193

2 Astérix aux jeux olympiques 60

3 Indiana Jones 41

4 Madagascar: Escape 2 Africa 38

5 Hancock 30

6 Quantum of Solace 30

7 Kung Fu Panda 29

8 Wall-E 27

9 The Dark Knight 27

10 The Chronicles of Narnia 25



Ortalama bilet fiyatı 12.2 dolar







Almanya ilk 10



1 Quantum of Solace 40

2 Madagascar: Escape 2 Africa 39

3 Hancock Sony 39

4 Mamma Mia! 38

5 Earth (2007) 36

6 Indiana Jones 30

7 The Dark Knight 29

8 Sex and the City 27

9 Kung Fu Panda 25

10 I Am Legend 25



Ortalama bilet fiyatı 10.8 dolar





İngiltere ilk 10



1 Mamma Mia! 132

2 The Dark Knight 88

3 Quantum of Solace 79

4 Indiana Jones 79

5 Sex and the City 52

6 Hancock 49

7 Wall-E Disney 41

8 Kung Fu Panda 39

9 Iron Man PPI 33

10 High School Musical 3 33



Ortalama bilet fiyatı: 12.8 dolar





Japonya ilk 10



1 Ponyo on a Cliff 164

2 Boys Over Flowers: Final 70

3 Indiana Jones 53

4 Suspect X 52

5 Red Cliff: Part I 51

6 Pokémon Diamond... 43

7 Aibô: gekijô-ban 41

8 Twentieth Century Boys 35

9 The Magic Hour 35

10 The Golden Compass 33





Ortalama bilet fiyatı: 19 dolar





Hindistan ilk 10



1 Singh Is Kinng 22

2 Race 20

3 Jodhaa Akbar 20

4 Ghajini 19

5 Rab Ne Bana Di Jodi 19

6 Jaane Tu Ya Jaane Na 18

7 Golmaal Returns 15

8 Dostana 14

9 Sarkar Raj 12

10 Bhoothnath 11



Ortalama bilet fiyatı: 4.5 dolar