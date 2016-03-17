En çok taraftar Galatasaray'da, en çok para harcayanlar Fenerbahçeliler, en eğitimliler Beşiktaşlılar

ANDY-AR, 81 ilde yaptığı araştırmada taraftarın nabzını tuttu, en çok merak edilenleri sordu. Ankette, her dönem çok tartışılan "Kimin en çok taraftarı var?" sorusu ve bu taraftarın profili de yanıt buldu. Buna göre; Galatasaray, en çok taraftarasahip olan kulüp oldu. En çok para harcayan taraftar kitlesi Fenerbahçe'de olurken, en eğitimli taraftar ise Beşiktaşlılar.

Habertürk'te yer alan habere göre taraftar anketi, mart ayı başında ANDY-AR tarafından 81 ilde 2 bin 145 kişiyle kantitatif araştırma tekniklerinden CATİ (telefonla görüşme yöntemi) uygulanarak tamamlandı. Sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden yaş, eğitim, mahalle/semt kotalarına göre tesadüfi olarak ulaşılan kişilerle görüşüldü. Deneklerin yüzde 63.3'ünü erkekler, yüzde 36.7'sini kadınlar oluşturdu. Ankete katılanların yüzde 15.3'ü 18-25, yüzde 23.5'i 25-34, yüzde 22.8'i 35-44, yüzde 18.9'u 45-54 yaş aralığında. Yüzde 19.5 ise 55 yaşın üzerinde. 2 bin 145 denekten yüzde 65.6'sı evli, yüzde 32.1'i bekâr, yüzde 2.3'ü boşanmış olduğunu beyan etti. Katılımcıların yüzde 22.4'ü ilkokul, yüzde 19.4'ü lise, yüzde 18.3'ü üniversite mezunu. Yüzde 1.1 okur yazar olmadığını söyledi.

"En çok taraftar GS'de"

Ankette sorulan "Hangi takımın taraftarısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 32.5'i "Galatasaraylıyım" dedi. Fenerbahçelilerin oranı yüzde 30.4, Beşiktaşlıların yüzde 16.7, Trabzonsporluların yüzde 5, Bursasporluların yüzde 2.4, Eskişehirsporluların yüzde 2, Konyasporluların yüzde 1.8, Sivassporluların yüzde 1.6, Kayserisporluların yüzde 1.3. Yüzde 2.5 ise herhangi bir takımın taraftarı olmadığını söyledi.

"Gençler arasında birincilik GS'de"

Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede, araştırmaya konu en genç grup olan 18-24 yaş aralığında en büyük yüzdeye Galatasaray sahip oldu. Bu yaş grubunda ankete katılanların yüzde 16.8'i sarı-kırmızılı renklere gönül verdiğini söyledi. 18-24 yaş aralığındakilerin yüzde 16.2'si Beşiktaşlı, yüzde 15.7'si Fenerbahçeli, yüzde 9.8'i Trabzonsporlu. 55 üstü yaş grubunda ise yüzde 19.6 Bordo- Mavililerin, yüzde 19.5Fenerbahçe'nin, yüzde 19.3 Beşiktaş'ın, yüzde 16.8 Galatasaray'ın taraftarı.

"Yönetimden en çok FB taraftarı memnun"

Kulübünün yönetilme biçiminden en çok memnunluk duyan taraftar grubu Fenerbahçeliler. "Kulübünüz iyi yönetiliyor mu?" sorusuna "Evet" yanıtı verenlerin oranıFenerbahçe'de yüzde 81.2'yi buldu. Galatasaraylılar arasında ise memnuniyet oranı yüzde 18.4'te kaldı.

Trabzon'da kadın desteği

2 İstanbul takımını geçti

Ankete katılanlar arasında en yüksek kadın oranı Galatasaray'da çıktı. Galatasaraytaraftarı olduğunu söyleyenlerin yüzde 38.3'ü kadın. Galatasaray'ı yüzde 38.2 ileTrabzonspor, yüzde 36.3'le Fenerbahçe, yüzde 33.3'le Beşiktaş izliyor.

"En fazla üniversite mezunu Beşiktaş'ta"

Ankette taraftarlara eğitim durumları soruldu. İlkokul mezunlarının oranı Beşiktaş'ta yüzde 19.6, Fenerbahçe'de yüzde 20.5, Galatasaray'da yüzde 23.2, Trabzonspor'da ise yüzde 25.5 olarak gerçekleşti. Normal lise mezunları Beşiktaş taraftarlarının yüzde 20.7'sini, Fenerbahçelilerin yüzde 21.7'sini, Galatasaraylıların yüzde 18'ini, Trabzonsporluların ise yüzde 21.6'sını oluşturdu. Üniversite mezunlarının oranıBeşiktaş'ta 23.7, Fenerbahçe'de 18.3, Galatasaray'da 16.3, Trabzonspor'da ise yüzde 12.5 oldu. Alınan yanıtlar en çok üniversite mezununun Beşiktaş'ta, lise mezunununFenerbahçe'de, ilkokul mezununun Trabzonspor'da olduğunu gösterdi.

"Takım tercihini aile belirliyor"

Habertürk gazetesinin haberine göre; taraftarların tuttukları takımı seçme nedenlerine ilişkin de ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Verilen yanıtlar, aile içindeki eğilimlerin bu seçimdeki en büyük etken olduğunu ortaya koydu. "Taraftarı olduğunuz takımı seçme nedeniniz nedir?" sorusuna ankete katılanların yüzde 30.6'sı "Anne-baba-aile" yanıtını verdi. Seçimin tümüyle kendi tercihi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25.2, "Eşim ve çocuğum" diyenlerin oranı yüzde 11.6. Genel kanının aksine, arkadaş çevresinin takım tercihindeki etkisi yüzde 9.5 gibi düşük bir oranda kaldı. Yüzde 3.7 ise akrabalarının etkili olduğunu ifade etti.

"Gerçek bir futbol ülkesiyiz"

Türkiye'nin gerçekten "futbol ülkesi" olduğunun son yaptıkları anketle bir kez daha ortaya çıktığını belirten ANDY-AR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, taraftarın da tıpkı siyasi konularda olduğu gibi ayrışmış bir pozisyonda durduğunu vurguladı. Acar, bugünkü verilerle ilgili şunları söyledi:

-Galatasaray'ın yüzde 32.5 oranla birinci, Fenerbahçe'nin de yüzde 30.4 oranla ikinci olması bizi şaşırtmadı. İki oran arasında çok büyük fark yok.

-Türkiye'de taraftarı olunacak takım seçilirken anne, baba, kardeşten geçen bir gelenekçilik söz konusu... Babanın evladıyla ilgili ilk planlarından biri tuttuğu takımın taraftarı yapmak oluyor. Ailede herkes bu konuda kendince bir misyon üstleniyor. Sonradan takım değiştirme yüzeysel de olsa futbola az ilgisi olan, özellikle de kadınlarda karşımıza çıkıyor. Örneğin eşinin taraftarı olduğu takıma yaklaşımı olumlu anlamda değişebiliyor.

-Beşiktaş'ta eğitim seviyesi yükseldikçe koyu taraftar olma eğiliminin düştüğünü görüyoruz. İlkokul ve yukarı doğru çıkan eğitim durumlarında diğer iki takımın daha fazla temsili olduğunu söylemek mümkün. Ama bu eğitimliler Beşiktaş'ı; eğitimsizlerGalatasaray ya da Fenerbahçe'yi tutuyor anlamına gelmez. Galatasaray ve Fenerbahçekulüpleri, taraftarın yüzde 60'tan fazla bölümünü temsil ettiği için Türkiye toplumunun genel eğitim seviyesinin de burada ön plana çıktığını görebiliyoruz.

-Takım tutma tercihlerinde etkili olan maddeler arasında "Aile"den sonra ikinci sırada "Kendi tercihim" cevabı geliyor. Ailesinden, akrabalarından bağımsız olarak takım tercihi yapan gençlerin yaş aralığı düşünüldüğünde, UEFA Şampiyonluğu ve sonrasında ardı ardına gelen başarılı sonuçların Galatasaray lehine etkili olduğu, gençlerin başarının arkasında konumlandığı anlaşılıyor.