En çok şikayet unlu mamullerden

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 14 Şubat 2009 - 20 Mayıs 2013 tarihleri arasında Alo 174 Gıda Hattına ihbar, şikayet ve bilgi amaçlı 165 bin 869 adet başvuru yapıldı.

Bu dönemde yapılan denetimlerde 24 bin 434 cezai işlem uygulandı. Uygulanan cezai işlemlerin 20 bin 13'ü idari para cezası, 3 bin 534'ü üretim veya faaliyetten men, 887'si de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu olarak gerçekleşti.

İhbar ve şikayet başvuruları ürün gruplarına göre incelendiğinde tahıl, un ve unlu mamuller 30 bin 754 adet ve et ve et ürünleri de 23 bin 929 adet başvuru ile ilk sırada yer aldı.

En çok idari para cezası verilen işletme türü ise market gibi gıda satış yerleri olurken, bunu üretim yerleri takip etti.