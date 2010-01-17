En çok şikâyet Aşk-ı Memnu'ya

T24- Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 2009 yılında en çok şikâyet yerli dizilerden gelirken, bu diziler arasında ilk sırayı ''Aşk-ı Memnu'' dizisi aldı. Gelen şikâyetlerin yüzde 20'si diziler üzerinde yoğunlaşırken, seyirci, bazı yerli dizilerin ''Türk aile yapısı ve ahlaka aykırı'' olduğu görüşünü savundu.



RTÜK'ten alınan bilgiye göre, RTÜK'ün, ''444 1 178'' İletişim Merkezi ve web sitesine, izleyiciler tarafından 2009 yılının 9 aylık döneminde toplam 48 bin 601 başvuruda bulunuldu.



RTÜK'e yapılan şikayetlerde yerli diziler ilk sırayı alırken, bu şikâyetlerin yüzde 20'sinin diziler, yüzde 13'ünün yarışmalar, yüzde 10'unun reklam kuşakları, yüzde 9'unun eğlence programları, yüzde 6'sının güncel programlar, yüzde 6'sının haber bültenleri ve yüzde 5'inin de yorum programları hakkında olduğu belirlendi.



RTÜK'e ulaşan şikâyetler incelendiğinde, izleyicilerin en çok ''çocukların ve gençlerin korunması'' ile ''Türk aile yapısı ve ahlaka aykırılık'' gerekçesiyle şikayette bulunduğu belirtildi.



Yemek programlarına da şikâyet var



İzleyicilerin yerli dizilerle ilgili en fazla öne çıkan şikâyet gerekçesi, ''Türk aile yapısı ve ahlaka aykırılık'' oldu. Bu yöndeki şikâyetlerin yüzde 40'ı da yerli diziler için iletildi.



''Türk aile yapısı ve ahlaka aykırılık'' kriterine ilişkin olarak vatandaşlardan gelen şikâyetlerin yüzde 40'ı diziler hakkında gerçekleşti. ''Çocukların ve gençlerin korunması'' kriteri hakkındaki şikâyetlerin yüzde 35'i de yine dizilere ilişkindi.



En çok şikâyet edilen yerli dizi 'Aşk-ı Memnu' olurken, bu diziyi 'Kurtlar Vadisi-Pusu' ve 'Tek Türkiye' izledi. Tüm yerli diziler hakkındaki şikayetlerin yüzde 25'i, 'Aşk-ı Memnu' dizisine geldi.



"Türk aile yapısı ve ahlaka aykırılık" kriterine ilişkin bildirimlerin yüzde 24'ü yarışmalara ilişkin olarak geldi. Bu konuda en fazla şikayet 2 bin 304 bildirimle ( yüzde 37) 'Yemekteyiz' adlı programa geldi. Bu programı, şikâyetlerin yüzde 16'sını alan 'Bir Şarkısın Sen' ve yüzde 9'unu alan 'Mehmet Ali Erbil'le 50 Sarışın' takip etti.



İzdivaç programlarına şikâyet



RTÜK'e başvuran seyirciler, sadece reklam kuşaklarını değil, aynı zamanda özellikle diziler ve filmler içerisinde yayınlanan reklamları da eleştirdi. İzleyiciler en çok reklamların uzunluğundan ve müstehcenliğinden (yüzde 20) şikâyetçi oldu.



Kuşak programları hakkında kaydedilen 4 bin 333 bildirimin yarısına yakını 'Zuhal Topal;la İzdivaç' adlı programa yönelik olarak gerçekleşti. Bunu yüzde 13 oranıyla 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve yüzde 8'lik oranla 'Esra Erol'la İzdivaç' adlı kuşak programları izledi.



Bu üç programa ilişkin bildirilen şikâyet gerekçelerinde ilk sırayı ''kişilik haklarına aykırılık-hakaret konusu alırken, 'ayrımcılık (dil, din, ırk)' ve 'kişiye yönelik şikâ3yet (sunucu veya katılımcı)' kriterleri hakkında da bildirimde bulunuldu. Vatandaşların şikayetlerinin, programda kullanılan ifadeler ve bunları dile getiren katılımcılar üzerinde yoğunlaştığı gözlendi.



Haber bültenleriyle ilgili şikâyetlerde ise yüzde 40 oranında 'siyasi parti propagandası', yüzde 38 oranında da 'taraflık yayıncılık' yapıldığı savunuldu.



Haber bültenleri konusunda en fazla şikâyet edilen kanallar, yüzde 13 ile Kanal D, yüzde 12 ile Star TV ve yüzde 11 ile Show TV oldu.



İzleyiciler, yaptıkları başvuruların yüzde 27'sinde genel anlamda bütün kanallardaki haber bültenlerinden şikâyetçi oldu.

