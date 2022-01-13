En çok seyahat hayali kurulan şehir Berlin oldu

Seyahat planlamaları için kullanılan web sitesi Enuygun, 13 Ocak Hayallerini Gerçekleştirme Günü'nde, 2022'de kullanıcıların uçak bileti alma hayali kurduğu rotaları açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı için seyahat hayalleri kuranların favori destinasyonu geçen yıl olduğu gibi yine Berlin oldu. Kiev, Frankfurt, Düsseldorf ve Varşova da en çok seyahat hayali kurulan diğer şehirler olarak belirlendi.

Almanya en çok turist çeken 10 ülkeden biri

Almanya, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri arasında ilk 10'da yer alıyor. Almanya'da gezginlerin en çok tercih ettiği şehirlerin başında gelen Berlin, kültür-sanat aşıklarından tarih meraklılarına, hemen herkes için unutulmayacak bir deneyim vadediyor. Şehir içi trenleri, parkları, avlulu binaları ve devasa meydanlarıyla Berlin, 2022'de de en çok seyahat hayali kurulan şehir olmaya devam ediyor.