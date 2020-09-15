En çok pansiyon sayısına sahip liseler imam hatipler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, Türkiye'deki imam hatip okullarının yüze 55'inde pansiyon bulunurken; Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin ise yüzde 30,6’sında pansiyon var. Meslek liselerinin de yalnızca yüzde 23,1’inde pansiyon bulunuyor.

Verileri ele alarak konuyu değerlendiren Eğitim Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, uzakta yaşayan lise öğrencilerinin imam hatiplere zorlanabileceğine dikkat çekti.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, MEB’in verilerine göre bin 650 imam hatip lisesinin yarısından fazlası pansiyonlu. İmam hatip liselerinin 908’inde pansiyon bulunuyor. Buna göre okulların yüzde 55’inde pansiyon bulunuyor. Ayrıca imam hatip liselerindeki 495 bin 659 öğrenciye karşılık pansiyonların 136 bin 526 kişilik kontenjanı bulunuyor. Bu da öğrencilerin yüzde 27,5’inin pansiyonlarda kalabileceği anlamını taşıyor.

İçinde Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri gibi veliler tarafından en çok tercih edilen okul türlerinin bulunduğu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde ise 3 bin 254 okula karşılık 998 pansiyon düşüyor. Bu okulların yalnızca yüzde 30,6’sında pansiyon bulunuyor. Öğrenci sayısına göre pansiyon kontenjanı ise çok daha az. 1 milyon 733 bin 913 öğrencisi olan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde pansiyon kontenjanları sadece 189 bin 816. Öğrencilerin yalnızca yüzde 10,9’u pansiyonda kalabiliyor.

Meslek liselerinde de durum Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardan farksız. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 bin 591 okula sadece 831 pansiyon düşüyor. Meslek liselerinin yalnızca yüzde 23,1’inde pansiyon bulunuyor. 1 milyon 300 bin 48 öğrencinin bulunduğu bu okulların pansiyon kontenjanları ise sadece 132 bin 885. Meslek liselerindeki öğrencilerin yüzde 10,2’si pansiyonda kalabiliyor.

"Barınacağı bir yurt varsa o öğrencinin o okulu tercih etmesi yeterli neden hale gelebilir"

Konuyu değerlendiren Eğitim Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan ailelerinde uzakta yaşayan lise öğrencilerinin imam hatiplere zorlanabileceğine dikkat çekti. Bozdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Köyden kente gelmek durumunda ve barınmayla ilgili sorunu olan öğrencinin; barınacağı bir yurt varsa, akşam yiyeceği yemeği varsa, cebine de bir miktar harçlık veriliyorsa o öğrencinin o okulu tercih etmesi yeterli neden hale gelebilir. İmam hatip okullarının ihalesi yapılırken, inşaat onayları alınırken çoğunlukla pansiyonlarıyla beraber alınıyor. Anadolu liseleri genelde bunların dışında tutuluyor. Ama burada esasında yurt ve pansiyon olanağı olmayan tek okul türü Anadolu lisesi olarak kalıyor.”