-EN ÇOK OYU ZEYBEK ALDI ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti'nin (DP) 10. Olağan Büyük Kongresi'ndeki genel başkanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kongrede, kayıtlı bin 325 delegeden 912'si oy kullandı. Oylardan 905'i geçerli, 7'si ise geçersiz olarak değerlendirildi. Hiçbir aday ilk turda seçilmek için yeterli sayı olan 663 oyu bulamadı. Adayların aldıkları oylar şöyle: ''Adnan Dağıstanlı: 4, Ahmet Özal: 11, Namık Kemal Zeybek: 575, Rıfat Serdaroğlu: 139, Salih Uzun: 134, Tekin Enerem: 42'' Genel başkanlık seçimi için ikinci tur oylama yapılacak. İkinci tur oylamada da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa üçüncü turda en çok oyu alan aday genel başkanlığa seçilecek.