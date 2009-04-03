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Sağlık

En çok mutlu eden gıda: Dondurma

Bazı yiyeceklerin hemen mutlu olmanızı sağladığı kesin. Peki sizi en mutlu eden yiyecek hangisi?

03 Nisan 2009 03:00

Bazı yiyeceklerin hemen mutlu olmanızı sağladığı kesin. Peki sizi en mutlu eden yiyecek hangisi?

Amerika'nın Chicago eyaletinde hizmet veren American Dietetic Association geleneksel toplantısında insanı mutlu eden yiyecekler ele alındı.

Çalışmalrı hakkında bilgi veren Ohio Ashland Üniversitesi doktoru David Vanata, 240 yetişkine 62 yiyecek vererek hangisinin onları daha mutlu ettiğini sorduklarını belirtti.

İşte sonuçlar

En çok mutlu eden yiyecekler: Dondurma, çikolata, kek, üzüm ve pizza
En az mutlu eden yiyecekler: Soya, avokado, somon
En çok rahatlatan yiyecekler: Çikolata, dondurma, üzüm, elma, portakal, spagetti, makarna.

Genel olarak bakıldığında mutlu ve memnun eden, rahatlatan üç yiyecek öne çıkıyor; dondurma, çikolata ve kek.

En çok hatırlanan yiyecekler hangileri?

Dr. Vanata ikinci olarak araştırmaya katılanlardan en çok hatırladıkları besinleri belirtmelerini istedi. Sonuçta katılımcılar sağlıklı olan yiyecekleri sağlıksız olanlardan daha çok hatırladı. Onları mutlu eden yiyeceklerin yerine, neden yerken mutlu olmadıklarını hatırladıklarına anlam veremedi. Uzmanlar sevilmeyen yiyeceklerin sevilenlere göre hatırlanmada daha etkili olduğunu düşünüyor.

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