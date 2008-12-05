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Sağlık

En çok komşu mutlu ediyor

Mutlululuğun, iş arkadaşları dışında, arkadaşlar ya da aile bireyleri arasında bulaşıcı olduğu bildirildi.

05 Aralık 2008 02:00

Mutlululuğun, iş arkadaşları dışında, arkadaşlar ya da aile bireyleri arasında bulaşıcı olduğu bildirildi.

Harvard Tıp Okulu'ndan Nicholas Christakis ve Kaliforniya Üniversitesi'nden James Fowler, 5 binden fazla kişinin katıldığı araştırmanın sonucunda mutluluk ve mutsuzluğun sosyal ve coğrafi yakınlık kıstaslarına bağlı olduğu sonucuna vardı.

Buna göre, örneğin bir kişinin arkadaşı kendisine 800 metreden az uzaklıkta yaşıyorsa bu kişinin mutluluğunun artma ihtimali yüzde 42. Arkadaşın 1,5 kilometreden az uzaklıkta yaşaması durumundaysa mutluluk yüzde 25 artıyor, uzaklık arttıkça mutluluk oranı azalıyor.

1971-2003'te arasında yapılan, 21-70 yaş grubunda 5124 kişinin katıldığı araştırmaya göre, mutluluk şansı mutlu bir eşle beraber yaşama durumunda yüzde 8, yakında mutlu bir arkadaşın yaşaması durumunda yüzde 14, mutlu komşuların olması durumundaysa yüzde 34 artıyor.

Mutluluğun sosyal gruplar arasında yayılabildiğine dikkati çeken araştırmacılar, ancak bu formülün iş yerinde geçerli olmadığını, burada duygusal durumun yayılmasının sınırlı kalabileceğini belirtti.

Araştırma, İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlandı.

(AA)

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