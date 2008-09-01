En çok kazanan yazar kim?

Orhan Pamuk 2007'de 4.3 milyon YTL kazandı. Yurtdışında fırtınalar estiren Pamuk'un satış adedi, bağlı bulunduğu Wylie Agency'nin verdiği bilgiye göre son üç yılda 5,5 milyon. İngilizce 1,7 milyon adet sattı. 1 milyon adet barajını aştığı diğer bir dil Almanca. Çince, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca'da da 1 milyon sınırına yaklaştı. Orhan Pamuk Türkiye'deyse geçen yıl 83 bin sattı.Forbes dergisinin Eylül sayısındaki habere göre, Türkiye'de geçen yıl en çok satan kitap, Turgut Özakman'ın "Şu Çılgın Türkler'i oldu. Ancak Özakman gelir liginde yurtdışı satışlarından 3 milyon dolar kazanan Orhan Pamuk'un arkasında kaldı.Ahmet Altan geçen yıl yeni kitap yayınlamadı. Sadece yayınevi Alkım, eski kitaplarından Karanlıkta Sabah Kuşları"nın yeni basımını satışa sundu. Ancak kitap hiçbir yayınevi ve dağıtım raporunda 'çok satanlar' listesinde yer almıyor. Ahmet Altan'ın yayıncısı Alkım, geçmiş yıllarda basılan ve çok satan kitaplarının 2007 satış rakamını ise paylaşmıyor. Ahmet Altan ise bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı. Bu nedenle yazar, Forbes listesine giremedi."Musa'nın Çocukları" ve "Musa'nın Gülü" kitapları ile 2007 yılında 140 bin adetlik satış adedine ulaşan Ergün Poyraz, Ergenekon Davası kapsamında 27 Temmuz 2008'de gözaltına alındı. Hala cezaevinde. Ama kitapları 2007'de 2 milyon YTL ciro yarattı. Yazarın kazancı 350 bin YTL.Şu Çılgın Türkler'in yayımcısı Bilgi Yayınevi'nin sahibi, 2006'da Ankara Vergi Rekortmenleri Listesi'nde beyan ettiği 2 milyon 165 bin YTL'lik kazançla 11'inci sırada yer almıştı. Küflü, 859 bin YTL vergi ödedi.Efendi serisinin yazarı 2007'yi kitapsız geçirdi. Bu nedenle listede alt sıralarda. Yine de eski kitaplarının satışı 38 bin adedi buldu. 2008'de yayımlanan "Siz Kimi Kandırıyorsunuz"un ilk baskısı, 100 bin adetti ve tükendi. Yalçın, şimdiden 270 bin YTL'lik telif gelirini garantiledi.Edebiyat uyarlaması dizilere olan ilgi, kitap satışlarına da yansıdı. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan "Yaprak Dökümü" dizisi, kitabın satışını 50 bine çıkardı. Yazarın dizisi çekilen diğer kitapları, "Dudaktan Kalbe" ve "Çalıkuşu"nun satışları da 10 bine ulaştı. Bu işten en karlı çıkan isim Reşat Nuri Güntekin'in telif haklarını elinde tutan kızı Ela Güntekin oldu. ATV'de yayınlanan "Hatırla Sevgili" de 1974 basımı "Darağacında Üç Fidan"ı 50 bin adetlik satış rakamına taşıdı.Metis Yayınları'ndan Doğan Egmont Yayıncılık'a transfer olan Elif Şafak'ın son kitabı "Siyah Süt" 100 bin adet sattı. Bu satışın 55 bini 2007'de gerçekleşti. Şafak'ın elde ettiği telif geliri ise 132 bin YTL oldu. Aynı şekilde Ayşe Kulin'in 2007'de ilk baskısı yapılan ve bugüne kadar 162 bin satan son kitabı Veda'nın 102 bin adetlik kısmı geçen yıl satıldı.