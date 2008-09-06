En çok kazanan TV starı

Forbes dergisinin araştırmasına göre "En çok kazanan kadın televizyon yıldızları" listesinde birinci sırada Amerikalı top model, Tyra Banks yer alıyor. 34 yaşındaki süper starın geçen yılki kazancı, diğerlerinin neredeyse iki katı...



ABD'de "The Tyra Banks Show" ve "America's Next Top Model" adlı programları sunan seksi yıldız, geçen yıl 23 milyon dolar kazandı. Listede Banks'ın ardından yıllık 14 milyon dolarlık gelirle Heidi Klum ikinci oldu. Katherine Heigl 13 milyon dolarla üçüncü sırayı alırken Eva Longoria 9 milyonla dördüncü, Maura Tierney ise 7.5 milyon dolarla beşinci oldu.

