En çok kamu bankası reklamı MHP'li Türkgün gazetesine gitmişti; CHP’li Sertel: Bu tablo ortaklığın ekonomik çıkar üzerinde olduğunun bir göstergesi

Gazeteci kökenli CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici kamu bankalarının en fazla MHP’ye yakın Türkgün ve televizyon kanalı Bengü Türk’e reklam verilmesini değerlendirdi. Sertel, "Bu tablo MHP'nin kurduğu ortaklığın ekonomik çıkar üzerinde olduğunun bir göstergesi. 'Ben seni iktidarda tutarım ama devletin nimetlerinden de faydalanırım' demek" değerlendirmesinde bulunurken, Bildirici, Türkgün’ün gerçek tirajının bulunmadığını belirterek "BİK, iktidar yanlısı olmayan gazetelere, RTÜK yandaş olmayan TV kanallarına cezalar yağdırarak, engellemeye çalışıyor" dedi.

25 Haziran’da, 2020 yılında kamu bankalarının hangi gazeteye ne kadar verdiği ortaya çıkmıştı. Yayınlanan ilan tablolarında, AKP'ye yayın organları, pastanın en büyük dilimini MHP’ye gazete ve televizyona kaptırmıştı.

Açıklanan tabloda, Türkiye'de kamu bankalarından en fazla ilan alan gazete MHP'nin yayın organlarından Türkgün oldu. Kamu kurumlarından ilan almada 1. sırada olan Türkgün gazetesi, Medyaradar verilerine göre, tiraj sıralamasında 19. sırada yer alıyor.

Reytingi çok düşük seviyelerde ilerleyen ve hemen hemen izlenmeyen MHP'nin televizyon kanalı Bengü Türk de Türkgün gazetesi gibi kamu bankalarından en fazla ilan alan televizyon kanalı oldu.

Öyle ki; Bengü Türk'e verilen reklamların süresi ikinci sırada olan A Haber'den 2 kat fazla. Duvar'ın Medya Takip'ten edindiği tabloda iktidar yanlısı olmayan Fox, Halk TV, Tele-1, KRT ve TV5 gibi kanalların kamu bankalarından aldığı ilan sayısı 0.

Tablo şöyle:

Sertel: Bu tablo MHP'nin kurduğu ortaklığın ekonomik çıkar üzerinde olduğunun bir göstergesi

Söz konusu tablo ile ilgili Cumhuriyet gazetesinden Bilal Çelik’e konuşan, gazeteci kökenli CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bu durumu AKP'nin iktidar ortağı MHP'ye bir jesti olarak değerlendirdi.

CHP’li Sertel, sadece medyada değil diğer birçok alanda MHP'ye yakın organlara devlet kaynaklarının aktardığını belirterek, "Bu tablo MHP'nin kurduğu ortaklığın ekonomik çıkar üzerinde olduğunun bir göstergesi. 'Ben seni iktidarda tutarım ama devletin nimetlerinden de faydalanırım' demek" dedi.

"Ülkeyi Erdoğan ve AKP'nin değil, Bahçeli'nin yönettiğini görebiliriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu çıkarlar nedeniyle ülkede yaşanan birçok skandala sessiz kaldığını aktaran Sertel, "Buradan ülkeyi Erdoğan ve AKP'nin değil, Bahçeli'nin yönettiğini görebiliriz. Bunu sadece kamu bankalarında değil bütün kurumlarda görüyoruz. Basın İlan Kurumu da bu kanal ve gazetelere iktidar yanlısı olmayan gazetelerden daha fazla destek veriyor” diye konuştu.

Bildirici: BİK iktidara yakın kanallara kaynak sağlanması için birçok şirketi yönlendirdi

İktidarın yandaş basını beslerken bağımsız habercilik yapmaya çalışan medya organlarının özel şirketlerden bile kaynak edinmesini engellediğini belirten Medya Ombudsmanı Bildirici, "Basın İlan Kurumu (BİK) iktidara yakın kanallara kaynak sağlanması için birçok şirketi yönlendirdi. Buna karşın BİK, iktidar yanlısı olmayan gazetelere, RTÜK yandaş olmayan TV kanallarına cezalar yağdırarak, engellemeye çalışıyor" dedi.

MHP'nin gazetesi Türkgün'ün gerçek tirajının olmadığını belirten Faruk Bildirici, "Kamu bankalarından en fazla ilanı alan Türkgün gazetesinin gerçek tirajı yok. Bu gazeteye yönlendirilmelerle kamu kurumlarından kaynaklar aktarılıyor. Bunda ülkedeki ittifakın oluşturduğu siyasi etki de var. Atila Sertel'in dediği çok doğru; AKP, iktidar ortağını bu şekilde memnun ediyor" dedi.

Bildirici, kamu kaynaklarının kesilmesi durumunda iktidara yakın olan medya organlarının İBB seçimleri sonrası kapanmak zorunda kalan Star gazetesi ile aynı kaderi paylaşacağını söyledi.