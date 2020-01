En çok Hint keneviri kullanılıyor

2014 Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'na göre, Almanya'da en yaygın olarak kullanılan uyuşturucu Hint keneviri. Yapılan anketlere göre 18-64 yaş arasındaki her dört kişiden biri en az bir kez Hint keneviri kullandığını kabul ediyor.

Raporu kamuoyuna sunan hükümetin uyuşturucu ile mücadele sorumlusu Marlene Mortler, özellikle psikoaktif maddeler ve sentetik uyuşturucu tehdidine dikkat çekti. Mortler psikoaktif maddelerin içeriğinin genellikle bilinmediğini ve yaratabilecekleri tehlikelerin küçümsendiğini kaydetti. Kullanımı artan metamfetaminin ise çok hızlı bağımlılık yaptığını belirten Mortler, sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Uyuşturucudan kurtulmak mümkün mü?

32 yaşındaki Klaus Müller eski bir uyuşturucu bağımlısı. Bonn'un Tannenbusch semtindeki bir apartmanda iki eski eroinmanla birlikte yaşıyor. Klaus, Doğu Almanya doğumlu. İlk kez alkol aldığında daha çocuk yaştaydı. İki Almanya'nın birleşmesinden sonra her türlü uyuşturucu maddeye ulaşabilmeye başladığını söyleyen Klaus "Uyuşturucuya ulaşmak çok kolay. Aradığınızda her yerde uyuşturucu bulabiliyorsunuz. Eroin dışında hemen her şeyi kullandım. Metamfetamin kullandım örneğin. Tabi o zamanlar ne olduğunu bilmiyordum. Öylece denedik. Ecstasy, LDS,... Hepsini… Ama en çok amfetamin kullandım" diyor.

Klaus 17 yaşında Bavyera Eyaleti’ne taşındığında çoktan bir uyuşturucu bağımlısı olmuştu. Meslek lisesindeki eğitimini yarıda bıraktı, geçici işlerde çalışarak geçinmeye çalışıyordu, hayatının kontrolü ise çoktan ellerinden kayıp gitmişti.

Bir gün fenalaştı. Arkadaşları onu apar topar acile kaldırdı. Hastanede gözlerini açtığında yanı başında bir hemşire bekliyordu. Hemşire ona ‘Bu yüzden ölebileceğinizin farkındasınız değil mi?’ diye sordu. İşin ilginç yanı ise o güne kadar aslında bunun farkında olmayışıydı.

Hayata yeniden tutunmak

Klaus uyuşturucuyu bırakmak için terapiye başladı. Terapi sonrasında Bonn’a yerleşti. Burada, Tehlike Altındakilere Yardım Derneği'nin (VfG) çatısı altında destek almaya devam etti. Nasıl insanlarla iletişim kurabileceğini, boş zamanlarında neler yapabileceğini öğrendi; tıpkı yürümeyi, konuşmayı yeni öğrenir gibi… Klaus uzun bir süre uyuşturucu kullandığınızda ve eğer bir de çalışmıyorsanız, kendinizi sadece uyuşturucu peşinde koşar buluyorsunuz" diyor. Eski uyuşturucu bağımlıları için 'normal' hayata uyum sağlamak hiç de düşünüldüğü kadar kolay değil.

Bir süre sonra kendini yalnız ve çaresiz hisseden Klaus yine sürekli uyuşturucuyu düşünür oldu. Eski bir uyuşturucu bağımlısı olarak yaşadığı yeni kentte uyuşturucu satılan noktaları bulması hiç zor olmadı. Ancak bu kez yalnız değildi. Zira sadece o değil, dernek çalışanları da bu noktaları gayet iyi biliyordu. Klaus'u bulmaları uzun sürmedi. Klaus yeniden dernekten destek almaya başladı.

Derneğin yöneticisi Nelly Grunwald sabahtan akşama kadar açık olan bir iletişim kafeleri olduğunu, eski bağımlıların burada yemek yiyip, birbirleriyle tanışabildiklerini belirtiyor. Derneğin eroinmanlar için özel olarak hazırlanmış bir de odası var. Burada eroin enjekte edebiliyor, böylece doz aşımı durumunda hayatlarının kurtarılması mümkün oluyor. "Bizim için önemli olan insanlık onurunun korunması" diyor Nelly Grunwald "Biz bu insanların hayatta kalabilmelerini istiyoruz."

'Tüm çabaya değer!'

Uyuşturucudan tamamen kurtulmak ve hayatına yeni bir yön çizmek isteyenlere ihtiyaç duydukları tüm destek sağlanıyor. Onlara kalacak yer ve bir iş temin ediliyor. Derneğin bir yurdu, bir oto tamir atölyesi ve eski otomobiller için bir de geri dönüşüm tesisi var.

Uzun süredir işsiz olan eski bağımlılara boyacılık, temizlikçilik ya da hamallık işleri bulan Bettina Fredebeul “Projenin bazı katılımcıları, sadece çalıştıklarını, bir işleri olduğunu etrafındakilere göstermek için öğle tatilinde alışverişe, üzerlerinde işçi tulumlarıyla çıkıyor” diyor. Fredebeul hayata yeniden tutunmayı başaran eski bağımlıları her gördüğünde aynı şeyi düşünüyor: 'Tüm çabaya değer!'