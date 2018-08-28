En çok göçmen Suudi Arabistan'da yaşıyor                       

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip ve raporlama ajansı PRNet, göçmenlerin en çok bulunduğu ülkelere yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Finaccord verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyadaki göçmenlerin sayısı 66.2 milyon olarak belirlendi. Göçmenlerin en çok tercih ettiği ülke ise Suudi Arabistan olarak saptandı.

Arabistan’ı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türklerin büyük çoğunluğunun tercihi olan Almanya izledi. Araştırmaya göre şu an 66.2 milyon olan dünyadaki göçmen sayısının 2021 yılında 87.5 milyona ulaşacağı öngörüldü.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede bu yıl içerisinde göçmenleri konu alan 22 bin 195 haber çıkışı tespit edilirken bu rakamın geçtiğimiz yıl 31 bin 177 olduğu görüldü. Tüm dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan göçmenlerin, haber çıkışlarına bakıldığında önümüzdeki yıllarda daha da çok konuşulacağı öngörülüyor. Dünya üzerinde çalışan göçmen sayısı ise 50 milyon üzerinde olurken, bu sayının önümüzdeki 5 yıl içerisinde 60 milyona yükseleceği tahmin ediliyor.

GÖÇMENLERİN YÜZDE 70\'İ BULUNDUKLARI ÜLKELERDE ÇALIŞIYOR

Göçmen olarak doğan ve başka bir ülkede bulunanların da yüzde 70’inden fazlasını göçmen çalışanlar oluşturdu. Toplam göçmen nüfusu içindeki öğrencilerin oranı ise yüzde 8.5 olarak görüldü. Inter Nations’un yaptığı başka bir araştırmaya bakıldığında, göçmenlerle ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı. Verilerde 2017 yılı itibarıyla göçmen çalışanların yaşamak veya çalışmak için en iyi gördüğü ülkenin Bahreyn olduğu kaydedildi. Böylelikle Bahreyn’in, komşuları Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar’ın önünde yer aldığı saptandı.