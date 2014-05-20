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Dünya
Deutsche Welle

En çok göç alan ikinci ülke Almanya

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) açıkladığı rakamlara göre Almanya 2012 yılında dünya çapında en çok göç alan ikinci ülke oldu.

20 Mayıs 2014 19:50


Yaklaşık 400 bin kalıcı göçmenle Almanya 2012 yılında dünyada en çok göç alan ikinci ülke oldu. Aynı yıl birinci sırayı ABD aldı. 2009 yılında sekizinci sırada olan Almanya 2012'de klasik göç ülkeleri olarak değerlendirilen Kanada ve Avustralya gibi ülkeleri geride bıraktı.

OECD rakamlarına göre 2011-2012 yılları arasında Almanya'nın aldığı göç yüzde 38 arttı. OECD uzmanlarından Thomas Liebig teşkilata üye 33 ülkeden hiçbirinde artışın bu kadar yüksek olmadığına dikkat çekti. Liebig "Bunu bir göç patlaması olarak tanımlamak abartı olmaz" diye konuştu.

Uzmanlar Almanya'ya göç edenlerin eskiye nazaran daha uzun süre bu ülkede kaldığına dikkat çekiyor. 2012 yılında Avrupa içinden Almanya'ya göç eden her iki kişiden birinin 1 yıldan uzun süre bu ülkede kaldığına dikkat çekiliyor. Buna gerekçe olarak Güney Avrupa'daki ekonomik kriz gösteriliyor. Almanya'ya göç edenlerin büyük çoğunluğunu önceki yıllarda olduğu gibi yine Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen göçmenler oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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