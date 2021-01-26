En çok gelir elde eden 20 futbol kulübü, Covid-19 nedeniyle 1,1 milyar Euro zarara uğradı

Deloitte'un yayımladığı Futbol Para Ligi raporunda en çok gelir elde eden 20 kulübün 2019/2020 sezonunda salgın nedeniyle 1,1 milyar Euro zarara uğradığı belirtiliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre; raporda, dünya futbolunda en yüksek gelire sahip 20 kulübün 2020/21 sezonu sonunda gelir kayıplarının 2 milyar Euro'yu aşacağı belirtiliyor.

Özellikle yayıncı kuruluşlarla olan gelir indirimleri ve ertelemeler ile naklen yayın gelirlerinde 937 milyon Euro tutarında bir düşüş yaşandığı, maç günü gelirlerinde seyircisiz oynanmış ve iptal edilmiş müsabakaların etkisinin 257 milyon Euro olduğu vurgulanıyor.

Raporda, "Beş Büyük Lig" olarak bilinen İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın naklen yayın hakları ve UEFA naklen yayın haklarında yapılan indirimlerin 1,2 milyar Euro'ya ulaştığı dile getirilirken bunun çok büyük bir kısmının ilk 20'deki kulüplerin kayıplarına yansıdığına değinildi.

En fazla gelir elde eden 20 kulübün gelirlerinin 2019'a göre yüzde 12 düşüş yaşayarak 9,3 milyar dolardan 8,2 milyar dolara gerilediği, 2019/20 sezonunda bu kulüplerin ortalama gelirlerinin 409 milyon Euro olarak gerçekleştiği belirtiliyor.

FC Barcelona 715,1 milyon Euro ile bu sene en çok gelir elde eden kulüp olurken, ikinci sıradaysa 714,9 milyon Euro ile Real Madrid bulunuyor.

Türkiye'den kulüpler iki yıldır listeye giremiyor.