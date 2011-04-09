En çok dokunulmazlık dosyası BDP'li vekiller hakkında

T24 -

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Meclise bu dönemde gelen dosya sayısı 789 oldu.





Geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında bu rakamın oldukça yüksek olduğu görülüyor. Meclise 20. Dönemde 252, 21. Dönemde 247, 22. Dönemde 298 dosya gelmişti.





Meclise 23. Dönemde gelen dosyalardan 75'i hakkında dokunulmazlıkların kaldırılmasının dönem sonuna ertelenmesi kararı verilirken, 76 dosya için oluşturulan 3 hazırlık komisyonu çalışmalarını sonlandıramadı. Milletvekillerini dinleyen hazırlık komisyonları, aradan geçen süreye rağmen yeniden toplanıp dosyalarla ilgili karar veremedi.





Gelen dosyaların partilere göre dağılımında ilginç bir durum ortaya çıkıyor. 789 dosyanın 537'si BDP, 127'si AK Parti, 88'i CHP, 35'i MHP, 2 dosya ise bağımsız milletvekillerine ait.





12 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından dokunulmazlıklarla ilgili yeni bir süreç başlayacak. Milletvekili seçilmeyenlere ait dosyalar, Başbakanlığa gönderilecek. Yeniden milletvekili seçilenlerin dosyası ise yine Anayasa Adalet Karma Komisyonunda bekleyecek.







AİHM dokunulmazlığa 'dokunmadı'





Dokunulmazlık konusu, Mecliste sık sık tartışma konusu olurken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) de taşındı. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, dokunulmazlık konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) açtığı davayı kaybetti.





AİHM'e, 2005 yılı Şubat ayında, Hükümetin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ''adil yargılanma hakkı''nı düzenleyen 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle başvuran Kart, ''adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, hak arama özgürlüğünün engellendiği''ni ileri sürdü ve başvurusu usul anlamında kabul edilebilir bulundu.





AİHM 2. Daire, 2008 yılı Temmuz ayında, ''Türkiye'deki dokunulmazlık düzenlemesinin Avrupa Konseyine üye ülkelerin tümünden geniş olduğu, dokunulmazlık konusunda TBMM'nin, Hükümet tarafından manevra alanı olarak kullanıldığı, Türkiye'deki dokunulmazlık uygulamalarının yolsuzluk yaratan unsurların başında geldiği'' gerekçesiyle Kart lehine karar vermesine karşılık, Hükümetin kararı temyiz etmesi üzerine Büyük Daire, bu kararı bozdu.





