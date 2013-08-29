En çok cinayet İstanbul ve Diyarbakır'da işleniyor

Adli Sicil verilerine göre, çocuklara yönelik cinsel istismar suçu 2008’den beri sürekli artıyor. Cinayetler ise en fazla İstanbul ve Diyarbakır’da işleniyor.

Nurettin Kurt'un Hürriyet gazetesindeki haberine göre, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü verileri çocuklara yönelik cinsel istismarın vahim boyutlarda olduğunu gösteriyor. Çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları 2002’den 2005’e kadar arttı. Yeni TCK’nun yürürlüğe girmesiyle bir düşüş yaşanmasına rağmen, bu durum pek uzun sürmedi. 2008-2012 yılları arasında açılan dava rakamları çocuklara yönelik cinsel istismar suçularının sayısının sürekli arttığını ortaya koyuyor.

1 yılda 17 bin suç

Bu suçtan 2012’de ceza mahkemelerinde açılan toplam dava sayısı 17 bin 589. En çok istismar 5 bin 112 vaka ile (yüzde 29.1) Marmara Bölgesi’nde yaşandı. Bunu 2 bin 945 (yüzde 16.7) vaka ile İç Anadolu Bölgesi takip etti. En fazla suç yüzde 15 oranı ile İstanbul’da işlendi. İstanbul’u yüzde 6.1 oranı ile Ankara takip etti. Cinsel taciz davaları ise 4 bin 646 (yüzde 32.1) vaka ile en fazla Marmara Bölgesi'nde açıldı. Bunu 2 bin 644 (yüzde 18.3) ile Ege Bölgesi takip etti. İller bazında en fazla suç İstanbul’da işlendi, bunu İzmir takip etti.

En ‘katil’ iller İstanbul ve Diyarbakır

Türkiye genelinde 2012 yılında ceza mahkemelerinde kasten adam öldürme suçundan (teşebbüs suçları da dahil olmak üzere) toplam 15 bin 563 dava açıldı. 3 bin 405 (yüzde 21.9) vaka ile Marmara Bölgesi birinci sırada. Bunu 2 bin 764 (yüzde 17.8) vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip ediyor. İller bazında ise en fazla suç yüzde 11.8 ile İstanbul’da ve yüzde 9.2 ile Diyarbakır’da işlendi.