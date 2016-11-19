En çok çalışma izni başvurusu hangi ülkenin vatandaşlarından geliyor?

Türkiye'de son yıllarda çalışan yabancı sayısı giderek artıyor. Çeşitli sektörlerde çalışan yabancılar ev hizmetlerinde de çok tercih ediliyor. Yabancı çalışanlarda 2015'te çalışma izni için en çok Gürcüler başvururken, 2016'nın ilk yarısı itibariyle ilk sırayı Suriyeliler aldı. Bu yıl Suriyeliler 6 bin 586 başvuru yaparken, Gürcistanlılar 4 bin 450, Ukraynalılar 4 bin 100, Kırgızlar 2 bin 535, Türkmenler ise 2 bin 200 başvuru yaptı.

Sabah gazetesinin yabancı çocuk bakıcılarıyla ilgili haberi şöyle:

Çok ağır cezalar var

Türkiye'de birçok aile ev hizmetlerinde ve çocuk bakımında yabancı çalışan tercih ediyor. Bunda bir engel yok. Ancak kurallara uymazsanız ağır cezalarla karşılaşabilirsiniz.

Türkiye'de son yıllarda çalışan yabancı sayısı giderek artıyor. Çeşitli sektörlerde çalışan yabancılar ev hizmetlerinde de çok tercih ediliyor. Kimi aileler çocuklarının yabancı dil öğrenmesi, kimisi de sağlık sebepleriyle ev hizmetlerinde yabancıları çalıştırıyor.

İlk sırayı Suriyeliler aldı

2015'te çalışma izni için en çok Gürcüler başvururken, 2016'nın ilk yarısı itibariyle ilk sırayı Suriyeliler aldı. Bu yıl Suriyeliler 6 bin 586 başvuru yaparken, Gürcistanlılar 4 bin 450, Ukraynalılar 4 bin 100, Kırgızlar 2 bin 535, Türkmenler ise 2 bin 200 başvuru yaptı.

Aracı kurumlar ile başvuru

Yabancı işçi çalıştırmak istiyorsanız öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 'çalışma izni' almanız gerekiyor. İzin başvurusunu internetten de yapabiliyorsunuz. İzin başvurusunu, yetkili aracı kurumlar vasıtasıyla da yaptırmak mümkün oluyor.

Sigorta yaptırmak şart

Yabancı işçinin izni olması da yetmiyor. Eğer evinizde çalıştırıyorsanız mutlaka sigortasını da yapmanız gerekiyor. Karşılıklı sosyal güvenlik anlaşmalarındaki özel hükümler hariç olmak üzere, yabancılar kaç gün çalışırlarsa çalışsın 10 günden fazla çalışan kategorisinde değerlendiriliyor ve tam sigorta yapılıyor. Maaş ise en az asgari ücret olarak bildiriliyor. Yabancı işçiler iş güvencesi ve diğer konular bakımından Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip. Yani izin, tazminat, işten ayrılma, hastaneden yararlanma gibi uygulamalar yürürlükteki İş Kanunu'na göre yapılıyor.

6 bin lira ceza

Yabancıların çalışma izinleri olmaksızın çalışmaları durumunda ise ağır para cezaları uygulanıyor. Burada ceza hem işçinin kendisine hem de çalıştırana kesiliyor. İşverene ise her yabancı için 6 bin lira ceza kesiliyor.

Yabancı çalışana da 2 bin 400 lira ceza

Yabancının cezası 2.400 lira olarak uygulanıyor. Sigorta bildirimi yapılmaz ise her yabancı için 2 asgari ücret idari para cezası uygulanıyor. İzni olmadan çalıştırılan yabancı sınır dışı edilirken de masraflar işverenden alınıyor.

Öğrenciler çalışabilir

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda okuyan yabancı öğrenciler için de çalışma imkanı bulunuyor. 1. sınıfı tamamlayan öğrenciler çalışma iznine başvurarak kısmi süreli çalışabiliyor.