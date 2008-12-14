En çok burun yaptırılıyor

Hastaların büyük bir bölümü ameliyat sonrası soluk almada problem yaşarken yine önemli bir kısmı da çökmelerden, düşmelerden, eğrilmelerden kısaca estetik müdahale yapılan burnun deformasyonundan şikâyetçiler.Çok küçük yaşlardan itibaren düşünülen ve genellikle de ilk yaptırılan ve birden hatta kimi zaman ikiden fazla tekrarlanan bir estetik operasyon burun estetiği. Fakat her ameliyat gibi bu ameliyatın da ciddi riskleri var. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süreyya Şeneldir, Akşam gazetesine verdiği röportajda burun estetiğiyle ilgili bilgiler veriyor:Sadece burun ameliyatı yapan Dr. Şeneldir’in ilk söylediği söz “İyi bir burun estetiği anlaşılmayandır” oldu. Burun ameliyatı olacaksanız ilk iş, doktorunuzun kaç tane burun ameliyatı yaptığını öğrenin ve resimleri görmek isteyin. Başarısız bir burun ameliyatı geçiren arkadaşım doktorunun aslında fazla burun ameliyatı yapmadığını ama göğüs ameliyatlarında çok başarılı olduğunu maalesef sonradan öğrenmişti.Dr. Şeneldir’in söylediğine göre güzel burun estetiği, hokka burun değil, doğuştan gelen güzel burun gibi kişinin kemik ve kıkırdak yapısına uygun, normal anatomiyi bozmadan sadece kusurlarının giderildiği bir operasyon olmalıymış. Böyle yapılmış ameliyatlarda çökme ve düşme olmazmış. Ameliyatın tüm burunu kapsaması da gerekmeyebiliyormuş, eğer koşullar uygunsa ve minik bir düzeltmeyle büyük fark sağlanacaksa burunun sadece bir kısmına da müdahale etmek mümkün olabilirmiş. Diyelim ki burnunuz pek büyük değil, hafif kemerli ve bunu seviyorsunuz ama ucu düşük ve bir iki milim kalksın istiyorsunuz, işte bu da hastanın durumuna bağlı olarak mümkünmüş.Op. Dr. Süreyya Şeneldir’e göre doğru ameliyat edilmiş bir burun;1. Kendi içinde kendisiyle uyumlu olmalı. Burun ucu, sırtı, kanatları, burun delikleri birbirleriyle uyumlu, orantılı olmalı.2. Diğer şart ise burunun yüzün diğer yapıları ile uyumlu olması.3. Küçük burun, eğer yüzde kayboluyorsa yüz ile orantısızca küçükse, güzel demek değildir. Burada doktorun hastayı bilinçlendirmesi, sadece buruna değil tüm yüze odaklanması gerekiyor.4. Estetik anlamda güzel burun hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel duran burundur. Önemli olan sadece profil değil. Yani önden de iyi görünmesi önemli.5. Ameliyat öncesi her açıdan fotoğrafların çekilip incelenmesi gerekiyor. Burun iyice analiz edilmeden başarılı bir estetik yapılması mümkün değil.6. Sizi hiç tanımayan kişiler burnunuzun estetikli olduğunu anlamıyorsa, ameliyatınız başarılı demektir.7. Uzun dönemde çökmeler, eğrilikler olmamalıdır.8. Ameliyatın ardından, iyileşme süresi sonunda nefes almada hiçbir şikâyet kalmamalı.9. Başarılı bir operasyondan sonra, şişlikler dağılınca burun yüze iyi oturur ve kişi yeni halini yadırgamaz hatta eski burnunu unutur.Estetik burun ameliyatı sonrası, burun hemen şeklini almıyor. Şişlikler inse, kabaca değişiklik gözle görülse de burunun esas şeklini alması 6 ila 12 ayı bulabiliyor. Son söz olarak: Eğer herhangi bir estetik ameliyat geçirecekseniz, doktorunuzu iyice araştırın. Çevrenizde ameliyat geçirmiş olanlara sorun, memnunlar mı, ameliyat hikâyeleri nasıl? Doktorunuz hangi konuda daha başarılı, daha uzmanlaşmış, mutlaka öğrenin. Yaptığı ameliyatların öncesi/sonrası fotoğraflarına bakın. Ve en önemlisi; iyice düşünün, gerçekten bu operasyona ihtiyacınız var mı? Belki de burnunuz çok karakteristik ve sizi siz yapan özelliğiniz. Değiştirmeye değer mi?