En çok Britney arandı

İnternet arama motorlarında en çok aranan ünlüler belli oldu.



Şarkıları ve dansları ile olduğu kadar, evlilikleri ve boşanmaları, geçirdiği psikolojik sarsıntılar ve gördüğü tedaviler ile de gündemden düşmeyen Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears, internette en çok aranan isimler listesinde birinci sırada yer aldı.





Obama'yı geride bıraktı



En çok aranan ünlüler sıralamasında ABD Başkanı Barack Obama, Spears’in ardından ikinci oldu. İnternet arama motorlarının en popüler isimlerinin belirlendiği listede ünlü İngiliz futbolcu David Beckham üçüncü, 1997 yılında geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitiren Prenses Diana dördüncü, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair de beşinci sırada yer aldı.



İnternette en çok tıklanan isimler listesi, internet arama motorlarından Ask Jevees tarafından belirlendi.