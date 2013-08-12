En çok aranan Nazi savaş suçlusu öldü

En çok aranan Nazi savaş suçlularından biri olan ve Macaristan'da yargılanmayı bekleyen Laszlo Csatary 98 yaşında öldü.

Avukatı Gabor Horvath, 98 yaşındaki müvekkili Csatary'nin başkent Budapeşte'de zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. II. Dünya Savaşı'nın ardından Macaristan'dan Kanada 'ya kaçan Csatary, Montreal ve Toronto kentlerinde sanat galerileri işletmiş, Nazi geçmişinin ortaya çıkması üzerine 1997'de ülkeyi terk etmişti.

Henüz mahkeme önüne çıkmamış Nazileri bulmayı amaçlayan Simon Wiesenthal Merkezi, 2012'de Csatary'nin nerede saklandığını ortaya çıkarmış ve eski Nazi yetkilisi Budapeşte'de yakalanıp ev hapsine alınmıştı. Macaristan, II. Dünya Savaşı sırasında 15 binden fazla Yahudi'nin Auschwitz Ölüm Kampı'na gönderilmesini sağlamakla suçlanan Csatary'i 3 ay sonra mahkeme önüne çıkarmaya hazırlanıyordu.

Csatary, Macar ile Nazi yetkilileri arasında sadece aracı görevi yaptığını ileri sürürek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Nazi Almanya 'sı tarafından 1944'te işgal edilen Macaristan'daki ilk Yahudi gettosunun kurulduğu Kösice kentinde polis olarak görev yapan Csatary, 1948'te Çekoslovakya'da savaş suçları işlemekten suçlu bulunarak gıyabında ölüme mahkum edilmişti.