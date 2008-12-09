En çok abiye kıyafeti İranlılar alıyor

Bir çok ülkeye ihracat yapan bir firma en açık abiye kıyafetlerinin İran ve Suudi Arabistan’da satıldığını belirtti.



Türkiye’de kadınların yüzde 26’sının kilolu ya da aşırı kilolu hale geldiğini söyleyen Türkiye’nin ilk büyük beden kadın hazır giyim markalarından Sumak XL Fashion’ın sahibi Mehmet Tatlısumak, “Bu oran geçmişte daha düşüktü. Zenginleştikçe kilo alıyoruz” dedi. Yurtdışına da ürün gönderdiklerini belirten Tatlısumak, en açık abiyeleri de İranlılara sattıklarını açıkladı.



Türkiye'nin ilk büyük beden kadın giyim markalarından Sumak XL Fashion’ın sahibi Mehmet Tatlısumak, ülkemizde nüfusun yüzde 26’sının kilolu veya aşırı kilolu olduğunun ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Bu oranın geçmiş yıllarda daha az olduğunu gözlemliyorduk. Zenginleştikçe kilo alıyoruz” diye konuştu.



1955’te babası Ali Rıza Tatlısumak’ın ’sadece büyük beden kadınlar için üretirsek başarılı oluruz’ sözünden hareketle yarattıkları ve geçtiğimiz hafta Nişantaşı’nda açılan mağazayla perakende kanalında da ürünleri satışa sunulan Sumak XL Fashion’ın kilolu kadınların sayısında artışa paralel olarak büyümesini hızlandırdığını da belirten Tatlısumak, yurtdışına açılmayı plandıklarını açıkladı. Yurtdışındaki ilk mağazayı İspanya’da açacaklarını söyleyen Mehmet Tatlısumak, “Yurtdışında ürünlerimiz satılıyor. Özellikle Batı Avrupa, eski Doğu Bloku ülkeleri ve Ortadoğu’da yoğun ilgi var” dedi.



Ruslar’a dar kesim kot



20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Tatlısumak, pazarlar arasındaki ilginç farklılıklar hakkında ise şu bilgileri verdi: “Eski Doğu Bloku ürünlerinde kadınlar dar kesimli kot pantalonlara ilgi gösteriyor. İran’da ise İspanya’da veya Almanya’da fazla satamadığımız açık abiyeleri satıyoruz. En açık ürünler İran ve Suudi Arabistan’da satılıyor.”



80 yaşındaki müşterimize fıstık yeşili kapri sattık



Ürünlerinin 20-70 yaş arasında kadınlara hitap ettiğini söyleyen Mehmet Tatlısumak, “Ancak en cesur kıyafetleri 65 yaş ve üzerindekilere satıyoruz. 60 yaş üstü olanlar fıstık yeşili, mor ve pembeye ilgi gösteriyor. 80 yaşına g