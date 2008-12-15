En çok 5 YTL yıprandı

Özensiz kullanım nedeniyle en fazla 5 YTL’de yıpranma ve değiştirme oldu. YTL’den TL’ye geçiş için hazırlıklar hızlanırken, Merkez Bankası şubeleri, bankalara TL yüklemesine başladı.



Merkez Bankası Konya Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, paradan 6 sıfırın atılmasının ardından, yeni döneme geçişi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaya başlayan YTL misyonunu tamamladı.



2005 yılının başından bu yana kullanan YTL’nin yanı sıra 1 ocak 2009’dan itibaren TL de piyasaya sürülecek. Bu konuda Merkez Bankası Konya Şubesine yaklaşık 3 ay önce gelen TL madeni para ve banknotlar, hazırlıklarını aralıksız sürdüren bankalara yüklenmeye başladı. Yıl sonuna kadar yüklemenin tamamlanacağı bildirildi.



Yetkililer, 6 sıfır atılarak YTL’ye geçişte olduğu gibi karmaşa yaşanmayacağını belirterek, “sadece fiziksel bir değişim olacak. Ayrıca 1 TL’lik banknot artık kullanılmayacak. En büyük banknot 200 TL olacak. Kuruşlarda bir değişiklik olmayacak” dedi.



YTL ile TL’nin 2009’da birlikte kullanımda olacağını ifade eden yetkililer, 2010 yılından sonra YTL’nin toplanmaya başlayacağını bildirdi.



Yeni kullanılacak TL’nin özenli kullanılmasını isteyen yetkililer, “paralar ceplerde cüzdansız taşındığı için çok yıpranıyor. Aslında banknotların başına bu özensiz kullanım her zaman geliyor. YTL’ye geçişte yıpranma çok hızlı olmuştu. En fazla 5 YTL yıprandı ve değiştirildi. 5 YTL, en fazla kullanılan para olduğu için ilk sırayı aldı” diye konuştu.

