En çirkin otomobiller

Üretici firmalar tarafından ar-ge, tasarım, çarpışma testleri gibi milyonlarca dolarlık aşamalardan geçerek oluşturulan otomobiller, ne yazık ki her zaman firmaların yüz akı ürünler olarak ortaya çıkamıyor.Söz konusu otomobil dolayısıyla büyük oranda tasarım olunca, konu daha da fazla ciddiyet istiyor. Pek çoğu bir şekilde başarı elde etse de bazı otomobiller büyük hayal kırıklıklarına dönüşebiliyor. İşte pek çok uzman tarafından en çirkinler listesine konulan otomobiller...