T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En çirkin otomobiller

Milyonlarca dolara malolan otomobiller, ne yazık ki her zaman firmaların yüz akı olamıyor.

12 Ocak 2009 02:00

Üretici firmalar tarafından ar-ge, tasarım, çarpışma testleri gibi milyonlarca dolarlık aşamalardan geçerek oluşturulan otomobiller, ne yazık ki her zaman firmaların yüz akı ürünler olarak ortaya çıkamıyor.

Söz konusu otomobil dolayısıyla büyük oranda tasarım olunca, konu daha da fazla ciddiyet istiyor. Pek çoğu bir şekilde başarı elde etse de bazı otomobiller büyük hayal kırıklıklarına dönüşebiliyor. İşte pek çok uzman tarafından en çirkinler listesine konulan otomobiller...

En çirkin otomobiller - FOTOGALERİ

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24