En çevreci pankart



Fukuşima nükleer felaketinin ikinci yıldönümünde biraraya gelen Greenpeace gönüllüleri, dünyanın yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk ışıklı pankartını tanıttı.

Greenpeace gönüllüleri, dünyanın yenilebilir enerjiyle çalışan ilk ışıklı pankartını açtı. Güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan ve üzerine “Fukuşima ders olsun, enerjimiz temiz olsun” yazan pankartı gönüllüler kendi elleriyle yaklaşık bir haftada yaptı. Eminönü’nde gerçekleşen etkinlikte gönüllüler ayrıca güneş enerjisiyle çalışan ocak, termos, el feneri gibi ürünlerin de tanıtımını yaptı. Gönüllüler, Türkiye’nin nükleerden vazgeçerek yenilenebilir enerjilere yatırım yapmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan İpek Peker, “Fukuşima felaketinin üzerinden iki yıl geçmişken, bölgede yaşanan acılar devam ediyor. 160 binin üzerinde insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve nükleer endüstri gerekli tazminatları vermedi. Biz gençler, Türkiye’de güneş ve rüzgar potansiyelimiz bu kadar fazlayken nükleer gibi bu kadar tehlikeli bir enerjiye yatırım yapılmasını geleceğimiz adına endişe verici buluyoruz. Nükleere alternatif olan yenilenebilir enerjilerin uygulanabilir olduğunu ve daha ucuz olduğunu göstermek için hem bu pankartı hem de rüzgar türbinini kendi ellerimizle çok kısa bir sürede yaptık. Bu pankartın enerjisi sadece güneş ve rüzgardan depolanan enerjilerle sağlanıyor. Hükümeti, bizler için daha aydınlık bir gelecek planlamaya, bunun için de nükleerden vazgeçerek temiz enerjilere yatırım yapmaya çağırıyoruz” dedi.

200 bin kişi etkilendi

2011’in 11 martındaki deprem, Japonya’da büyük bir tsunamiye yol açtı. Tsunami, elektrik şebekesine zarar verdi ve Fukuşima Nükleer Santrali’nin jeneratörlerini su bastı. Bu da santralde bir elektrik kesintisine neden oldu. Bunu takip eden soğutma eksikliği santralde kısmi erime ve patlamalara neden oldu, altı reaktörün tamamında ve kullanılmış yakıt tankında sorunlar meydana geldi. Sızıntı nedeniyle santralin etrafında 20 km çapındaki alandan 170 ile 200 bin kişi tahliye edildi. Uzmanlar Fukuşima’yı Çernobil’den sonraki en büyük nükleer felaket olarak tanımlıyor.