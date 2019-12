En cazip bayram tatili önerileri

Önümüzde uzun bir Kurban Bayramı tatili var. Tatil programları için rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Bu tatili iyi değerlendirmek isteyip de, bir türlü karar veremeyenler için, turizmcilerden yurtiçi ve yurtdışı bayram tatili önerileri aldık.



İşte herkese uygun farklı tatil rotaları:



Antalya



Türkiye'nin turizm cenneti Antalya, sadece yaz aylarında değil her mevsim popüler. Yaz aylarına oranla çok daha ucuza, 5 yıldızlı otel konforunda tatil yapmak istiyorsanız, Antalya'yı tercih edebilirsiniz. Bayramda birçok ünlü sanatçının sahne alacağı oteller, gece hayatına meraklı tatilcilerin ilgisini çekiyor. Lüks otellerde gündüz kapalı havuz ve SPA hizmetlerinden faydalanırken, hava güzelse denize bile girmek mümkün olabiliyor. Kadir Alkan bayram tatilinde Antalya'da çok fazla seçenek olduğunu söylüyor: "Fiyatlar çok uygun. Antalya'nın aralıktaki iklimi oldukça ılıman. Hava tahminleri, sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olacağı yönünde." Diğer jürilerimiz Mete Vardar, Mirey Mesayyah, Veli Çilsal ve Sadettin Ulubay da Antalya'nın bayram tatili için doğru adres olduğu görüşünde.



Kapadokya



Binlerce yıllık geçmişiyle, doğal ve kültürel güzelliklerin iç içe geçtiği Kapadokya bölgesi, peribacaları, kiliseleri, eski medeniyetlerin izleriyle öne çıkıyor. Burada tarihi bölgeleri dolaşıp, balon turlarına katılabilir, otantik hediyelikler alabilir, yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Jüri üyelerimizden Şerif Yenen, Kapadokya'nın her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu söylüyor: "Kışa girmeden önceki son halini görebilir, peribacaları arasında sararan yapraklar arasında yürüyerek nefis bir doğa ve kültür turu yapabilirsiniz." Kaan İşçil bayram tatili için Kapadokya'nın keyifli bir tatil yöresi olduğu görüşünde: "Mevsim olarak çok uygun. Henüz kar düşmedi." Prof. Dr. Orhan Kural, Kapadokya'nın daima çekici olduğunu söylerken, Sadettin Ulubay ve Veli Çilsal da, "Bayramda nereye gidelim?" diyenlere Kapadokya'yı öneriyor.



Afyon



"Bayram tatilinde dinlenmek ve yenilenmek istiyorum," diyorsanız, tercihinizi termal otellerden yana kullanabilirsiniz. Afyon'da doğal kaynakları, şifalı suları ve tedavi merkezleriyle hizmet veren çok sayıda termal otel bulunuyor. Cilt bakımı, masaj, çamur ve bitki banyoları gibi kişisel bakım ve dinlenme ihtiyaçlarını uzman ekipler ve teknolojik ünitelerle gerçekleştirildiği otellerde ayrıca romatizma, kas ağrıları, kronik böbrek taşları, solunum sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisi de yapılıyor. Jüri üyelerimizden Kadir Alkan huzur ve sağlık dolu bir tatil geçirmek isteyenler için Afyon'daki termal otelleri önerirken, Sadettin Ulubay'ın ve Mete Vardar'ın da bayram tatili önerileri arasında bu kent yer alıyor.



Küba



Latin müziği, puro, mojito... Farklı bir kültür tanımak ve eğlenceli günler geçirmek istiyorsanız, Küba'ya gitmelisiniz. Ama uzun bir uçak yolculuğunu da göze alın. Aralık ayında sıcak bir tatil de cazip geliyorsa, dünyaya her geçen gün daha çok açılan bu küçük ülkeyi bozulmadan görmelisiniz. Jüri üyelerimizden Ali Onaran, Küba'ya gitmenin tam zamanı olduğunu şöyle anlatıyor: "Son zamanlarda Küba çok popüler. Fidel öldü ölecek... Her şey değişecek." Mete Vardar ise dokuz günlük bayram tatilinde, eğlencenin yanı sıra denizin keyfini de çıkarmak için Küba'nın uygun bir ülke olduğunu söylüyor. Mirey Mesayyah da bu mevsimde tüm Güney Amerika'yı ve Küba'yı Kurban Bayramı için tavsiye eden jüri üyelerimiz arasında.



Paris



Bayram tatilinizi yurtdışında geçirmek istiyorsanız, bir Paris turuna ne dersiniz? İster ilk, isterse 10. gidişiniz olsun; Paris'te güzel zaman geçireceğiniz kesin! Romantik ve kültürel bir tatil için ideal olan Paris, aralık ayının ilk haftasında daha da keyifli oluyor. Yeni yıla yaklaşırken süslenen caddeler ve vitrinleri turlamak bile ayrı bir zevk. Jüri üyelerimizden Haluk Özözlü bayramda çıkılacak bir Paris seyehatinin gerek alışveriş, gerekse sanatsal ve kültürel etkinlikler için yılbaşı öncesinde hoş bir zamanlama olabileceğini söylüyor. Sadettin Ulubay ve Veli Çilsal da bayram tatili için Paris'i öneriyorlar.



Barselona



Barselona, ılıman iklimi, sıcakkanlı insanları, mimari yapısı ve zengin alışveriş seçenekleriyle keyifli bir tatil rotası. Bir açıkhava müzesi gibi olan bu şehirde kültür turlarına katılabilirsiniz. Gotik, İslam, Rönesans ve Bizans üsluplarını bir arada taşıyan şehrin önemli yapıları arasında La Sagrada Familia Kilisesi var. Picasso Müzesi de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Ayrıca barlarda flamenko müziği eşliğinde eğlenebilirsiniz. Kaan İşçil, Barselona'yı görmek için bayram tatilinin uygun bir zaman olduğunu söylerken Ali Onaran da bu sıcak Akdeniz şehrini öneriyor.



Bodrum



Bayramda birkaç gün de olsa şehirden uzaklaşıp, sakin ve huzurlu olmak istiyorsanız, Bodrum'a gidebilirsiniz. Yaz aylarında çılgın gece hayatıyla dikkat çeken Bodrum, kış aylarında ise sakinlik arayanların tercihi oluyor. Kadir Alkan, Bodrum'un her daim güzel olduğunu söylüyor ve bayram tatili için burayı öneriyor: "Aralık ayında dahi hava şartları ılıman oluyor. Bu nedenle keyifli bir tatil yapılabilir." Veli Çilsal'ın da bayram tatili için favori noktası Bodrum.



Dubrovnik



Hırvatistan'ın Ortaçağ'dan kalma tarihi eserleri ile ünlü şehri olan Dubrovnik, keyifli bir tatil rotası. İç savaş yüzünden zarar gören şehir, UNESCO'nun restorasyon çalışmaları sayesinde 2005 yılı itibariyle eski görünümünü kazanmış. Ali Onaran, Dubrovnik'te ılıman bir iklim olduğunu ve bayramda keyifli olacağını söylüyor: "Günübirlik Mostar'a geçilebilir. Ayrıca yarım saat mesafede Karadağ var. Hem kültür hem dinlenme açısından güzel bir tur." Sadettin Ulubay da Dubrovnik'i öneriyor.



Mısır



Aralık ayında sıcak bir deniz ve güneş tatili yapmak niyetindeyseniz, Mısır'ı tercih edebilirsiniz. Son yıllarda iyice popülerleşen Mısır'da uygun fiyatlara keyifli bir tatil yapmak mümkün. Kahire Müzesi'ni dolaştıktan sonra Giza piramitlerinin gizemli dünyasında yolculuğa çıkabilirsiniz. Çölde develere binerken kendinizi bir film sahnesinde hissedebileceğiniz Mısır, jüri üyelerimizden Kadir Alkan ve Kaan İşçil'in de bayram tatili önerileri arasında yer alıyor.



Prag



Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan ve mimarisiyle bir masal şehrini andıran Prag'da hiç unutamayacağınız bir tatil geçirebilirsiniz. Yüzlerce yıllık tarihi binaları, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, müzeleri ve çeşmeleriyle son derece romantik bir şehir Prag. Mete Vardar, Prag'ın, Orta Avrupa'nın açık hava müzesi görünümünde olduğunu söylüyor: "Ayrıca sonbaharda keyifli bir tatil geçirmeniz için uygun bir seçim olacaktır." Diğer jürimiz Kadir Alkan da bayram tatili için oyunu Prag'dan yana kullanıyor.