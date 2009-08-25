T24 LogoT24 Logo
Magazin

En büyük zaafı tişörtler

Ata Demirer, ‘tişört hastası’ olduğunu söyledi: “Evimde yüzlerce tişörtüm var. Hiçbir şeye para harcamam ama tişörte harcarım.”

25 Ağustos 2009 03:00

 Ata Demirer, ‘tişört hastası’ olduğunu söyledi: “Evimde yüzlerce tişörtüm var. Hiçbir şeye para harcamam ama tişörte harcarım.”

O tişörtlerde kendimi buldum    

Ata Demirer’in, “Avrupa Yakası”nda giydiği ‘mesaj kaygılı’ tişörtler büyük ilgi toplamıştı. “Tişört hastasıyım” diyen komedyen, tv8’de yayınlanan “Alamode” programında bu tutkusunun nasıl başladığını anlattı. Dizide rol almaya başladığı dönem bir firmanın kendisine gönderdiği tişörtleri çok beğendiğini söyleyen Demirer, “O kadar güzellerdi ki, o tişörtlerde kendimi buldum” dedi.
    
Hotmale yazısı sansürlenmişti

En büyük zaaflarından birisinin bu giysi olduğunu belirten Demirer, “Hiçbir şeye para harcamam ama buna harcarım. Evde yüzlerce tişörtüm var. Giymeyi seviyorum. Giydiğim zaman kendimi kendim gibi hissediyorum” dedi. Oyuncu, geçtiğimiz yıl dizide, üzerinde “Hotmale” yazan bir tişört giymiş, ancak bu yazının gay’lere yönelik bir porno sitesinin adı olduğu ortaya çıkınca dizinin tekrar yayınında yazı sansürlenmişti.                

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24