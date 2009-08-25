En büyük zaafı tişörtler

Ata Demirer, ‘tişört hastası’ olduğunu söyledi: “Evimde yüzlerce tişörtüm var. Hiçbir şeye para harcamam ama tişörte harcarım.”

O tişörtlerde kendimi buldum



Ata Demirer’in, “Avrupa Yakası”nda giydiği ‘mesaj kaygılı’ tişörtler büyük ilgi toplamıştı. “Tişört hastasıyım” diyen komedyen, tv8’de yayınlanan “Alamode” programında bu tutkusunun nasıl başladığını anlattı. Dizide rol almaya başladığı dönem bir firmanın kendisine gönderdiği tişörtleri çok beğendiğini söyleyen Demirer, “O kadar güzellerdi ki, o tişörtlerde kendimi buldum” dedi.



Hotmale yazısı sansürlenmişti



En büyük zaaflarından birisinin bu giysi olduğunu belirten Demirer, “Hiçbir şeye para harcamam ama buna harcarım. Evde yüzlerce tişörtüm var. Giymeyi seviyorum. Giydiğim zaman kendimi kendim gibi hissediyorum” dedi. Oyuncu, geçtiğimiz yıl dizide, üzerinde “Hotmale” yazan bir tişört giymiş, ancak bu yazının gay’lere yönelik bir porno sitesinin adı olduğu ortaya çıkınca dizinin tekrar yayınında yazı sansürlenmişti.