En büyük yılan fosili bulundu

Kolombiya'da yapılan bir kazıda, 13 metre uzunluğunda, bir tonu aşkın ağırlıkta, şimdiye kadar bulunan en uzun ve büyük yılan fosilinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.



New York'daki Amerikan Doğal Tarih Müzesi uzmanlarından Jack Conrad, 1.100 kilo olan yılan için "bir bizondan daha ağır ve bir belediye otobüsünden daha uzun. Kolayca bir ineği yiyebilir, bir insan ise onun için sadece bir tost olurdu" dedi.



Bulgu ile ilgili ayrıntıların verildiği, yarın piyasaya çıkacak Nature dergisindeki yazının baş yazarı Jason Head ise "Eğer bu yılan beni yemeye kalksaydı, kapıdan zor geçerdi" diye konuştu.

Head, yağmur ormanlarında 58 ila 60 milyon yıl önce yaşayan bu yılanın, büyük olasılıkla, akrabaları olan timsahları "çıtır, çıtır" yiyerek beslenmiş olması gerektiğini kaydetti.



Bulguya imza atan arkeologlar dev yılana, yılanın bulunduğu Cerrejon bölgesine atfen "Titanoboa cerrejonensis" adını, yani "Titanik Cerrejon Boa"sı adını verdi.

Head, modern çağlardaki boa yılanlarına benzese de bu yılanın daha çok bir anaconda gibi davrandığını ve neredeyse zamanının tamamını suda geçirdiği kaydetti.



Titanaboa, 2007 yılının başlarında Florida Üniversitesi'nin Flarida Doğal Tarih Müzesi'nde sergilendi.

Titanoboa şimdiye kadar kayıtlara geçen en uzun yılan rekorunu da 3 metre 35 santimle kırdı. Daha önceki en büyük yılan, 40 milyon yıl önce Mısır'da yaşamıştı.

Halen yaşayan yılan türlerinden en uzunu ise 9 metre kadar olan bir piton yılanı.

Bir yılanın uzunluğunun, yaşadığı ortamın sıcaklığına bağlı olarak arttığı belirtildi.