En büyük üçüncü ölüm nedeni trafik kazası

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı Celal Uzunkaya, Türkiye'de "Trafik kazası sonucu ölümlerin" bilinen tüm ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.



Uzunkaya, Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği internet sitesine yaptığı açıklamada, trafiğin insanların günlük yaşamını kolaylaştırmasına ve insan yaşamına refah katmasına rağmen çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini belirterek, trafiğin insana verdiği zararların dışında maddi hasar, enerji, zaman, iş gibi ekonomik kayıplar ile hava, su, toprak kirliliği gibi çevreye de çok önemli zararlar verdiğini kaydetti.



Trafiğin bu olumsuzlukları ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sorunlar arasında yerini aldığının altını çizen Uzunkaya, "Türkiye'de trafik kazası sonucu ölümler, bilinen tüm ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada bulunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.



Türkiye'de trafik kazaları sonucunda her yıl orta ölçekli bir ilçe nüfusu kadar insanın topyekün hayatını kaybettiğini, orta büyüklükte bir il nüfusu kadar insanın topyekün yaralanıp sakat kaldığını ve her yıl Türkiye'nin milli servetinin yüzde 2,5'a yakın bölümünün ise heba edildiğini kaydeden Uzunkaya açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



Araç sayısı daha az ama...



"Ülkemizde her 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 100 civarında iken, AB ülkelerinde bu rakam 500'ün üzerindedir ve buna rağmen ülkemizde 100 bin araca düşen yaralı sayısı bin 700 civarında iken, İngiltere ve Almanya'da 800, İtalya'da 700, Fransa'da 300 civarındadır. Yüz milyon taşıt/km'ye düşen ölümlü-yaralamalı kaza sayısı ülkemizde 135 civarında iken İspanya'da 80, İngiltere'de 40, Norveç'te 25 civarında, yüz milyon taşıt/km'ye düşen ölü sayısı ülkemizde 8 iken, İspanya'da 4, İngiltere ve Norveç'te 1 civarında, yine yüz milyon taşıt/km'ye düşen yaralı sayısı ülkemizde 240 civarında iken İspanya'da 120, İngiltere'de 55, Norveç'te 35 civarındadır.



Son yıllarda trafik güvenliği alanında yürütülen başta karayollarımızın standartlarının yükseltilmesi ile taşımacılıkta hava, deniz ve demiryolu kullanım oranının arttırılmasına yönelik çalışmalara "Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri" kapsamındaki faaliyetlerin de eklenmesi sonucunda, 2008 yılında bir önceki yıla göre; ölümlü kaza sayısında yüzde 15.5, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 1.9, ölü sayısında yüzde 15.5, yaralı sayısında ise yüzde 2.4 azalma olduğu memnuniyetle görülmektedir. Her sorunun merkezinde olduğu gibi, her çözümün merkezinde de insan vardır.



Trafik sorununda da sürücüsüyle, yayasıyla, yolcusuyla tüm yol kullanıcılarının, yani insanın payı yüzde 98'leri bulmaktadır. Çözüm de bizdedir, tüm toplumdadır."