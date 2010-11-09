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Yaşam

EN BÜYÜK TESTİSLER ÇEKİRGEDE LONDRA (A.A)

09 Kasım 2010 20:09

-EN BÜYÜK TESTİSLER ÇEKİRGEDE LONDRA (A.A) - 09.11.2010 - Boyuna göre en büyük testislerin bir çekirge türünde bulunduğu belirlendi.      İngiltere'deki Derby Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, "platycleis affinis" türü çekirgelerin testislerinin bedeninin yaklaşık yüzde 14'ünü kapladığını gösterdi. Bu da, yetişkin bir erkeğin en az 10 kilogram testislere sahip olması anlamına geliyor. 20 çekirge türünün incelendiği araştırma, "platycleis affinis"in tek testisinin 70 mg, yakın akrabası, başka bir çekirge türününkinin ise 2,7 mg geldiğini ortaya koydu.  Dişilerin çok eş değiştirdiği türlerde, erkeklerin testislerinin daha büyük olma eğilimi gösterdiğini, böylece erkeğin daha fazla sperm üreterek bir dişiyi dölleme şansını artırdığının bilindiğini belirten bilimadamları, ancak bu türde, şaşırtıcı şekilde büyük olsa da testislerin beklendiği gibi daha fazla sperm üretmediğine dikkati çekti.   Araştırmacılar 2 aylık yetişkinlik döneminde dişisi ortalama 23 eş değiştiren "platycleis affinis" türü çekirgelerde, her çiftleşmede daha az sperm üretildiğini belirledi. Araştırma sonunda bilimadamları, aşırı büyük testislerin bu türe spermsiz kalmadan çok sayıda dişi ile çiftleşme imkanı sağlayabildiğini vurguladı.  Araştırma, Royal Society'nin dergisinde yayımlandı.

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