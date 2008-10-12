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Politika

En büyük tartışmaları ekümenik konusuydu

12 Ekim 2008 03:00

Dünya Ortodoks kiliseleri zirvesi uzun yıllardan sonra ilk kez İstanbul Fener Patrikhanesi'nde gerçekleşiyor. Ortodoks Patrik ve Başpiskoposları değişmeye başlayan dünya konjonktüründeki gelişmeler ışığında Ortodoks kilisesinin tutumunu belirleyecekler.

Bu zirvenin en önemli yönü, Bartholomeos'un en büyük rakibi olduğu iddia edilen Rus Ortodoks kilisesi Patrik'i dahil tüm dünya ülkeleri Patrik ve Başpiskoposlarının Fener'in davetini kabul etmesinden kaynaklanıyor. Rus Patrik, yakın bir geçmişe kadar "ekümeniklik" sıfatıyla tanımlanan Rum Patrikhanesi'nin sıfatının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyordu. Patrik Aleksis gerekçe olarak Bartholomeos'un "Türkiye gibi Müslüman bir ülkede rahatça hareket edemeyeceğini" gösteriyordu.

Ancak, Rus Patrik ile Bartholomeos arasındaki ilişkilerin yakın bir geçmişe kadar "kötü" olması aslında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başladı. Bağımsızlığını ilan eden ülkelerden Estonya'nın Ortodoks Kilisesi o güne kadar bağlı olduğu Moskova'dan ayrılarak İstanbul'a bağlandı. Estonya'nın bu kararı Patrik Aleksis'i rahatsız etti. Ardından Ukrayna'nın Ortodoks kilisesinin de Fener'e bağlanma hazırlıklarına başlaması Aleksis'in, Bartholomeos'a karşı olan tavrını daha da sertleştirmişti.

Ancak, dünya Ortodoks kiliselerinin İstanbul Patrikhanesi- 'nin "Ekümenlikliğinin tartışılamayacağını" vurgulamalarından sonra Aleksis tavrını değiştirmek zorunda kaldı. İki patrik, bundan 3 ay önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ayine birlikte katıldılar ve karşılıklı iltifatlarla ilişkilerini düzelttiklerini gösterdiler. Ortodoksluk dünyasında 5 ayrı Patrik var. İstanbul Patrikhanesi ise bu beş patrik arasında" eşitler arasında birinci" olarak tanınmakla "ekümeniklik" sıfatını kazanıyor.

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