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Politika

En büyük seçmen artışı Doğu’da meydana geldi

Şanlıurfa’da 553 bin olan seçmen sayısı yüzde 41 artarak 779 bine yükseldi. Gaziantep, yüzde 35'le ikinci oldu.

12 Aralık 2008 02:00

Şanlıurfa’da 553 bin olan seçmen sayısı yüzde 41 artarak 779 bine yükseldi. Gaziantep, yüzde 35 ile ikinci oldu. İstanbul’daki seçmen artışı 1 milyon 422 bin, İzmir’de ise 270 bin

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29 Mart 2009’da yapılacak mahalli seçimde dikkate alınacak olan ve bir önceki yıla göre yaklaşık 6 milyon fazla çıkan seçmen sayısının, hangi illerde ne kadar arttığı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 22 Temmuz 2007 ve 2009 mahalli seçimleri için siyasi partilere gönderdiği listelerin karşılaştırılması sonucu, resmi olmayan verilere göre, il bazında en büyük seçmen farkı yüzde 40.99 artışla Şanlıurfa’da yaşandı. 2007’de 553 bin 031 seçmenin oy kullandığı Şanlıurfa’da oy kullanacakların sayısı 226 bin 671 kişi artarak 779 bin 702’ye yükseldi.

Erzincan düştü

Doğu ve Güneydoğu illerinde seçmen sayısında ciddi artış olması dikkati çekti. Şanlıurfa’nın ardından en çok artış yaşanan ikinci il yüzde 35.3’le Gaziantep oldu. Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Van, Şırnak, Batman illerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı.
İstanbul’daki seçmen artışı da 1 milyon 422 bin 260 olarak gerçekleşti. 2007’de 7 milyon 407 bin 133 kişinin oy kullandığı İstanbul’da, 2009’da yüzde 19.02 artışla 8 milyon 829 bin 393 kişi oy kullanacak.
CHP’nin seçmen kaydırıldığı iddiasında bulunduğu İzmir’de 2007’de 2 milyon 527 bin 950 seçmen oy kullanırken, 2009’da oy kullanacak seçmen sayısı 2 milyon 795 bin 20’ye ulaştı.
İzmir’de seçmen artışı 267 bin 70 olarak gerçekleşti. Ankara’da seçmen artış sayısı da 339 bin 762 oldu. Çankırı, Erzincan ve Bayburt’ta ise seçmen sayısı düştü. 

 

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