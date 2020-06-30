En büyük sanayi şirketlerinden Bosch'un yönetim kurulunda ilk kadın, Filiz Albrecht

31 Aralık 2020 itibarıyla emekliye ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Christoph Kübel’in yerine, İnsan Kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Filiz Albrecht geçecek. Böylelikle, Bosch tarihinde ilk defa yönetim kurulunda bir kadın üye olacak.

48 yaşındaki Albrecht aynı zamanda, Endüstriyel İlişkiler Direktörü olarak atanırken, üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere insan kaynakları, sosyal yardım, iş güvenliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik, yasal hizmetler, uyumluluk, bilgi güvenliği ve veri gizliliği konularından sorumlu olacak.

Filiz Albrecht kimdir?

1971 Almanya doğumlu Filiz Albrecht, Almanya’da Westfälische Hochschule Üniversitesi’nde İşletme Hukuku eğitimi gördükten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pfeiffer Üniversitesi'nde MBA’ini tamamladı. Albrecht profesyonel kariyerine otomotiv tedarik endüstrisinde Hukuk Müşaviri olarak başladı. Farklı şirketlerdeki üst düzey deneyiminin ardından Mann + Hummel şirketinde yönetim kurulu üyesi ve endüstriyel ilişkiler direktörü olarak görev yapan Filiz Albrecht, Bosch Grubu’na 2017 yılında katıldı. 48 yaşındaki Albrecht, halen İnsan Kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak olarak görev yapıyor.