En büyük parti 'kararsızlar'

22 Temmuz 2007’de yapılan yerel seçimin sonuçlarını en doğru tahmin eden A&G şirketinin 4-5 Ekim tarihlerinde Habertürk için yaptığı kamuoyu araştırması ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre yüzde 31’lik oranla kararsızlar yine ’birinci parti’ durumunda.

Küresel kriz ve Aktütün Karakolu’na yapılan saldırı sonrasında AKP’nin oy oranı ise yüzde 48,3’ten yüzde 41,3’e geriledi. Ankete katılanların “Milletvekili Genel Seçimleri bugün yapılsa, yani sandık bugün önünüze gelse kime - hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verdikleri yanıt ise seçmenin hala oy verecek parti aradığını ortaya koydu. Araştırmada kararsızların oranı yüzde 30.8 olurken, partilere göre oy dağılımı ise şöyle gerçekleşti AKP yüzde 28,6, CHP yüzde 14,5, MHP yüzde 12,9 DTP yüzde 4,6..



A&G’nin sahibi Adil Gür, araştırmayı şöyle yorumladı:

“Son birkaç yıldır yaptığımız araştırmalarda hep şunu gördük Ülkede en önemli 3 sorun aş, iş ve terör. Biz bu araştırma için sahaya çıktığımızda küresel kriz, bayram sonrası etkilerini para piyasalarında göstermeye başlamış ve hepsinden önemlisi Güneydoğu’dan gelen 17 şehit haberi Türkiye gündemine oturmuştu. Tabi şunu da unutmamak lazım Başbakanla Doğan Medya Grubu kavgası, Şaban Dişli ve Deniz Feneri olayları son bir aylık süreç içerisinde ülkemizde yaşanan ve iktidarı etkileyen önemli olaylardı.

MHP’deki hızlı yükselişi ise terör olayına bağlıyorum.

Yolsuzluk haberlerlerinin bir partinin oyunu yüzde 20’ler gibi bir mertebede etkileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü AKP seçmeni ağırlıklı olarak düşük gelirli, daha az eğitim gruplarında ve yolsuzlukla ilgili haberlerle etkilenebilecek bir seçmen kitlesi değil. Bu nedenle de AKP oylarındaki düşüşün ana nedeninin 3 önemli sorun olan aş, iş ve terörden kaynaklandığını düşünüyorum."

