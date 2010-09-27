-EN BÜYÜK OTOYOLU PROJESİNDE İMZALAR ATILDI ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmit Körfez Geçişiyle bağlantı yolları dahil olmak üzere Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna ilişkin sözleşmeye imza atarak, ''Proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Yap-İşlet-Devret modeliyle bir seferde yapılan en büyük projedir'' dedi. Türkiye'nin en büyük otoyolu projesi olan ve İzmit Körfez Geçişiyle Bağlantı yolları dahil olmak üzere Yap-İşlet Devret modeliyle ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna ilişkin sözleşme, Karayolları Genel Müdürlüğünde tarafların katılımıyla gerçekleşti. Törene, sözleşmeye imza atan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldı, Yüksel ve Gökçay firmalarının temsilcileri katıldı. Proje ile aynı zamanda hem Türkiye'nin Avrupa Birliği altyapısına entegrasyonunu sağlayacağını hem de yapım süresince çok ciddi bir istihdam ve iç pazarda hareketlenmeye de vesile olacağını ifade eden Yıldırım, 20 ayda 7 adet şantiye kurulacağını, 10 bin kişinin doğrudan istihdam edileceğini ve dolaylı istihdam sayısının da 50 bini bulacağını bildirdi. Projenin, yaklaşık olarak maliyetinin kamulaştırmalarla birlikte 11 milyar TL'yi bulduğunu belirten Yıldırım, proje tamamlandığında Türkiye'nin 2. büyük kenti İzmir'le en büyük kenti İstanbul arasının 3-3.5 saat süreceğini söyledi. Yıldırım, ayrıca projenin ilklerinden birisinin de İzmit Körfez Geçiş Köprüsü'nün toplam açıklığıyla birlikte ''dünyada 2. büyük köprü olma özelliğini de taşıdığını'' bildirdi. Projenin başlamasının önünde artık hukuken bir engel bulunmadığını dile getiren Yıldırım, ''Bu imzayla birlikte, en kısa sürede, zannediyorum ki en geç 2 ay içerisinde de ilk kez temelleri atacağız ve çalışmalara süratle başlayacağız'' dedi.Yıldırım, projenin öngörülen azami yapım süresinin 7 yıl olduğunu ve bir neden olmadığı sürece, bu sürenin kesinlikle 7 yılın üstüne çıkmayacağını kaydetti. -DÜNYANIN 2. ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK- Yıldırım, projenin ''dünyanın 2. köprü niteliğinde, bir asma köprü olacağına'' dikkati çekerek, otoyolun geçtiği güzergah üzerinde yer alan İstanbul-Yalova-Bursa-Balıkesir-Manisa ve çevresindeki illerin sanayisinin ve ekonomisinin de bu yolların yapımıyla birlikte çok daha hızlı bir şekilde gelişeceğini bildirdi. Köprü ile seyahat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağını ifade eden Yıldırım, ''Bursa'ya azami 1 saatte, İzmir'e 3-3.5, Eskişehir'e 2.5 saatte hız kurallarına uyulduğunda ulaşılabilecek''dedi.