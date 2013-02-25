En büyük ödül Michelle Obama'dan

85. Oscar ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Oscar gecesi, en iyi film dalında ödülü alan "Argo"nun bu ödüle layık görüldüğünü ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama açıkladı.

Oscar töreninden 4 bin 800 kilometre uzaklıktaki Beyaz Saray'dan Dolby Tiyatrosu'na canlı yayınla bağlanan Michelle Obama, gümüş bir kostümle milyonların karşısına çıkarken, ödülü açıklamadan önce kısa bir konuşma yaptı.

"Bu yıl ödüle aday gösterilen filmler bizi güldürdü, ağlattı ve hepimizi birbirimize biraz daha yaklaştırdı" diyen Obama, "Bu filmler, çok çalıştığımızda her türlü zorlukların üstesinden geleceğimizi gösterdi" diyen Michelle Obama, "Bu özellikle gençler için çok önemli. Her geçen gün sanata biraz daha bağlanarak, hayal dünyalarını geliştirmeyi biraz daha öğreniyor ve bu rüyaları gerçekleştirmek için çaba harcıyorlar" şeklinde konuştu.



'Tören siyasallaştı'



Bazı yorumcular, en iyi film ödülünü Michelle Obama'nın vermesiyle Oscar'ın biraz daha politikleştiğini belirtiyor. Ancak büyük ödülün hangi filme verileceğine Beyaz Saray'ın bir etkisinin olmadığı vurgulanıyor.