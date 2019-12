En büyük müzik kitabı raflarda

1970’lerin Punk’ının eşlik ettiği, power pop ve hardcore’u da içine alan ‘Indie & New Wave Müzik Ansiklopedisi’, Indie ve New Wave müziğini en kapsamlı bir şekilde ele alıyor.



‘The Virgin Encyclopedia of Indie/New Wave, Encyclopedia of Popular Music serisinin bu ilk kitabı, mainstream müziğine meydan okuyan bu son 20 yılın en heyecan verici müziklerinden birinin tarihi, önemli isimleri ve gelişimi hakkında önemli bir kaynak olarak yer ediyor.



Editörlüğünü İngiliz müzik yazarı ve eleştirmeni Colin Larkin’in yaptığı ‘ansiklopedik kitap’, alfabetik dizine göre ‘A Certain Ratio’ ile başlayıp ‘ZTT Records’ plak şirketiyle bitiyor.



7 milyon kelimelik bir müzik ansiklopedisi



İçeriğini de Larkin’in kişisel birikiminden alan, okuyucuların ve eleştirmenlerin de düşüncelerinin değerlendirildiği kitapta Dead Kennedys, Clash, Radiohead, The Cure gibi tanınmş önemli gruplardan ‘Cocteau Twins’, ‘Pastels’ gibi daha az bilnen kült gruplara ve Elvis Castello, Smiths gibi birçok isim bulunuyor.



Bu geniş kaynakta müzik gruplarının ve sanatçıların yanı sıra türe ve akımlara öncülük etmiş plak firmaları, dergiler ve TV programları da bulunuyor



Indie ve New Wave türlerinin ortaya çıkışlarını, gelişmelerini, geçirdikleri değişimlerle birlikte aktaran kitapta bu tarza dâhil olmuş ya da edilmiş tüm grupların kendileri hakkında yazılmış kaynaklara, gruplar ve sanatçılarla ilgili başka kitap, film ve belgesel gibi kaynakların bilgilerine de yer veriliyor.



7 milyondan fazla kelime içeren ve geniş indeksi ile araştırma olanağı sunan kitapta okuyuculara kapsamlı bilgi verebilmek için müzisyenlerin diskografyaları ve albüm değerlendirmelerine de yer veriliyor.



Tenedos yayınevinin basımını gerçekleştirdiği ‘Indie ve New Wave ansiklopedisi’nden sonra Jazz, Blues, Country, R&B and Soul, elektronik müzik ansiklopedileri de basılacak.