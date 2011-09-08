-En büyük mozaik müzesi Zeugma'nın resmi açılışı yarın GAZİANTEP (A.A) - 08.09.2011 - Gaziantep'te eski Tekel içki fabrikasının yerine kurulan ve sergilenen yaklaşık bin 700 metrekarelik mozaik ile dünyanın en büyük mozaik müzesi konumuna gelen ''Zeugma Mozaik Müzesi''nin resmi açılışı, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleşecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılının nisan ayında inşasına başlanan müze, toplam 50-55 milyon dolarlık yatırımla tamamlandı. Müzede, Nizip ilçesinde Fırat Irmağı kıyısında yer alan Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılarak, restorasyon ve konservasyonu tamamlanan yaklaşık bin 700 metrekarelik mozaik, ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzesi kabul edilen Tunus'taki Bardo Müzesi'nin bu unvanını da elinden aldı. Toplam 30 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan müzede, 3 kattan oluşan yaklaşık 7 bin 75 metrekarelik sergi salonları bulunuyor. Bodrum katta hamam mozaikleri ve M.S. 1. yüzyıla ait ünlü savaş tanrısı Mars heykeli, giriş katta Fırat kenarındaki villalarda bulunan mozaikler yer alıyor. Kazılarda çıkarılan Poseidon ve Euphrates ikiz villaları, mozaikler, duvar resimleri, çeşmeler, sütunlar ve duvarlar orijinal pozisyonlarında ve kazıda ele geçtiği boyutları ile yerlerine yerleştirilmiş durumda. İkinci katın birinci bölümünde ''Çingene Kız'' olarak adlandırılan ve simge haline dönüşen Mainad mozaiği için yapılan özel oda dikkat çekiyor. Labirent şeklinde dizayn edilen odanın duvarında, kaçakçılar tarafından büyük oranda tahrip edilen Mainad mozaiği yer alıyor. İkinci katta, Doğu Roma dönemi kilise mozaiklerinin yanı sıra M.S. 6. yüzyıla kadar devam eden mozaikler sergileniyor. Müzenin birçok bölümünde eski eser kaçakçıları ve define avcılarının mozaiklere verdiği zararın boyutları da vurgulanıyor. ''Dionysos'un Düğünü'' mozaiğinde olduğu gibi çalınan bölümün fotoğrafları, eksik olan kısma yansıtılarak parçalarının bugüne kadar bulunmadığına dikkat çekiliyor. 18 Temmuz'da ziyarete açılan müzeye, yerli turistin yanı sıra İtalyan, Fransız, Alman ve Japon turistler büyük ilgi gösteriyor.