En büyük iklim krizi anketi: İnsanların üçte ikisi "iklim acil durumu" olduğunu düşünüyor

İklim krizi üzerine yapılan en büyük kamuoyu anketi, insanların üçte ikisinin iklim değişikliğini "küresel acil durum" olarak gördüğünü ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 50 ülkeden 1.2 milyon inansana anket iklim krizi üzerine bir anket yaptı.

Ankete katılan 14-18 yaş arası grubun yüzde 69'u küresel acil durum olduğunu düşünürken 60 yaş üzerindeki grubun da yüzde 58'i bu düşünceyi paylaştı.

Fosil yakıtların karbon emisyonunun büyük bir kaynağı olduğu ABD, Avustralya ve Rusya gibi ülkelerde ankete katılanların yarısından fazlası yenilenebilir enerjiyi desteklediğini söyledi. Karbon emisyonunun büyük bir kaynağının ormanların yok edilmesinin olduğu Brezilya ve Endonezya'da ise insanların yarısından fazlası ormanların korunmasını desteklediğini söyledi.

Anket sonuçlarına göre, insanlar ormanları korumak, yenilenebilir enerji, iklim dostu çiftçilik gibi yöntemlerin iklim kriziyle başa çıkmak için öne çıkan çözüm yolları olduğunu düşündü. Bitki temelli beslenme ise ankette en az rağbet gören çözüm yolu oldu.

UNDP'nin iklim krizi strateji danışmanı Cassie Flynn, anket sonuçlarıyla ilgili olarak "İnsanların sesi gayet açık. İklim kriziyle mücadelede adım atılmasını istiyorlar. Eğer insanların yüzde 64'ü iklim acil durujmu olduğunu düşünüyorsa bu hükûmetlerin bu konuda adım atmasını kolaylaştırır" dedi.