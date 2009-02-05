'En büyük hayalim bir kadını oynamak'

Kenan Işık'ın bu haftaki konuğu Haluk Bilginer, programda Türk izleyicisinin pek de fazla bilmediği bir yönünü gösterdi.



Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde eğitim gören Bilginer, İngiltere'de katıldığı bir müzikal seçmesinde söylediği, Damdaki Kemancı müzikalinin ünlü parçasıyla programa başladı.



Zuhal Olcay'la birlikte Oyun Atölyesi'ni nasıl yoktan var ettiklerini, başvurdukları her yerden hatta dönemin kültür bakanından bile hayır cevabı aldıklarını söyleyen Bilginer, devlet ya da özel kimseden destek almaksızın bir tiyatro salonu inşa ettiklerini ifade etti.



"Masumiyet", "Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü" filmlerindeki ve "Tatlı Hayat" dizisindeki rolleri hakkında yorum yapan Bilginer, bir oyuncunun "eşcinsel oynamam!" tarzında bir cümle kurmaması gerektiğini söyledi ve en büyük hayalinin bir kadın rolünde, ama gerçekten bir kadın için yazılmış bir rolde oynamak olduğunu açıkladı.



Aşkın Nur Yengi ile evliliklerinde ve kızları Nazlı ile olan ilişkilerinde kimsenin bir takım rollerde olmadığını, herkesin birbirinin özel alanına saygı gösterdiğini, evliliklerin de ancak bu şekilde mutlu ve huzurlu yürüyebileceğini söyledi.



Londra'da sahneye çıktığı "Operadaki Hayalet" müzikalinde seslendirdiği parçanın dinletilmesi, yıllardır Oyun Atölyesi'nin sadık bir izleyicisi olan ve her oyunu defalarca izleyen 8 yaşındaki Berke'nin sahneye çıkması ise programın, Haluk Bilginer'i şaşırtan sürprizleri idi.



(Gazeteport)

