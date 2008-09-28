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En büyük hayâli gerçek oldu

Milyonları her akşam ekran başına toplayan Acun Ilıcalı, en büyük hayâline kavuşuyor

28 Eylül 2008 03:00

Var mısın Yok musun” isimli yarışma programıyla milyonları her akşam ekran başına toplayan Acun Ilıcalı, bu başarısının karşılığını da alıyor.

İlk olarak Beykoz Konakları’ndan ailesiyle birlikte oturmak için villa satın alan Ilıcalı, şimdilerde arabasını değiştirdi. 3 yıldır kullandığı otomobilini satan Ilıcalı, Kuruçeşme’de bulunan Royal Motor’dan Aston Martin DB 9 marka otomobil siparişi verdi. Ilıcalı 15 gün sonra gelecek olan gri renkteki arabasını kendisine yapılan çok özel bir indirimle aldığını söyledi.

Çocukluk hayalinin gerçek olduğunu belirten ünlü sunucu “14 yıldır yarış motorsikletine biniyorum. Arabalara ve motorsikletlere ilgim var. O yüzden Aston Martin çok sevdiğim bir arabaydı. Hayâlim olan bir arabayı alıyorum. Günde 17-18 saat çalışmamın bana en güzel ödülü oldu. Umarım, benim gibi herkesin hayâli de gerçek olur” dedi. 


İngiliz yapımı Aston Martin otomobillerde plastik kullanılmıyor ve tüm parçaları elde yapılıyor. James Bond filmlerinin vazgeçilmezi olan bu otomobilden Türkiye’de sadece ünlü şovmen Cem Yılmaz ve işadamı Mehmet Germiyanlıgil’de buluyor. Dünyaca ünlü aktör Sean Connery de Aston Martin düşkünü ünlülerden.

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