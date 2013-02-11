En büyük havayolu şirketi doğuyor

US Airways ile AMR 11 milyar dolarlık bir anlaşmaya yaklaştı. İki şirketin birleşmesiyle dünyanın en büyük havayolu şirketi doğacak.



Amerikan sivil havacılık sektörü önemli bir birleşmeye hazırlanıyor.

ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines’ın ana şirketi AMR Corp'un, US Airways ile birleşme görüşmelerinde sona gelindi.

Şirketlerin 11 milyar dolarlık birleşmeye yakın olduğu belirtiliyor. İki şirket birleşirse, dünyanın en büyük havayolu şirketi oluşacak.

Yeni şirkette American Airlines’ın hissedarları yüzde 72, US Airways’ın hissedarları yüzde 28 pay alacak.

Birleşmenin bu hafta içinde resmen açıklanabileceği belirtiliyor.