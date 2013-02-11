T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

En büyük havayolu şirketi doğuyor

Amerikan sivil havacılık sektörü önemli bir birleşmeye hazırlanıyor

11 Şubat 2013 12:16

US Airways ile AMR 11 milyar dolarlık bir anlaşmaya yaklaştı. İki şirketin birleşmesiyle dünyanın en büyük havayolu şirketi doğacak.
 
Amerikan sivil havacılık sektörü önemli bir birleşmeye hazırlanıyor.

ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines’ın ana şirketi AMR Corp'un, US Airways ile birleşme görüşmelerinde sona gelindi.

Şirketlerin 11 milyar dolarlık birleşmeye yakın olduğu belirtiliyor. İki şirket birleşirse, dünyanın en büyük havayolu şirketi oluşacak.

Yeni şirkette American Airlines’ın hissedarları yüzde 72, US Airways’ın hissedarları yüzde 28 pay alacak.

Birleşmenin bu hafta içinde resmen açıklanabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

american airlinesus airlines

İlgili Haberler

Dünyanın en büyük havayolu şirketi kuruluyor

American Airlines’ın ana şirketi AMR Corp, US Airways ile birleşme görüşmeleri yapıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24