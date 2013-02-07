Dünyanın en büyük havayolu şirketi kuruluyor

American Airlines’ın ana şirketi AMR Corp ve US Airways hava trafiği açısından dünyanın en büyük havayolu şirketini kuracak anlaşma için görüşüyor.



Küresel ekonomide ABD kaynaklı iyimserlik, satın alma ve birleşmelerin hız kazanmasına neden oluyor.

Medya ve teknoloji sektörlerindeki haberlerin ardından yeni birleşme haberi havacılıktan geldi.

ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines’ın ana şirketi AMR Corp, US Airways ile birleşme görüşmeleri yapıyor.

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar iki şirketin birleşmesiyle gidilen rotalar göz önüne alındığında dünyanın en büyük havayolu şirketinin ortaya çıkacağına dikkat çekti.

Yeni şirketin değerinin 10 milyar doların üzerinde olması bekleniyor.

Birleşme anlaşmasında iki şirket bütün hisselerini karşılıklı olarak takas edecek. Mali sıkıntılar nedeniyle ABD’de iflas korumasında olan American Airlines’da borçlarını kapatacak.



İmzalanmama ihtimali de var



Haberde anlaşmanın imzalanmama ihtimali üzerine de duruldu.

American Airlines’ın iflas korumasından çıkmasının ardından bağımsız olma konusunda ısrar etmesinin anlaşmanın önüne geçebileceği ifade edildi.

Yeni şirketin kurulması durumunda American Airlines’ın hissedarları yüzde 72, US Airways’ın hissedarları yüzde 28 pay alacak.