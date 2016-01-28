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Yaşam

'En büyük güneş sistemi' bulundu

Sistemde, bağlı bulunduğu yıldızın etrafında dönmesi bir milyon yıl süren dev bir gezegen yer alıyor

28 Ocak 2016 17:18

Gökbilimciler, şimdiye kadar bilinen en büyük güneş sistemini buldu.

BBC Türkçe'nin İngiltere'deki Kraliyet Gökbilimi Derneği'nın aylık bülteninden derlediği habere göre, bu sistemde bağlı bulunduğu yıldızın etrafındaki yörüngesini tamamlaması yaklaşık bir milyon yıl süren dev bir gezegen yer alıyor. Gezegenin yörüngesi, dünyanın bağlı olduğu güneş sistemindeki gezegenlerden Plüton'un yörüngesinden 140 kat daha geniş çapta.

2MASS J2126-8140 adı verilen gezegenin kütlesi de Jüpiter'inkinden 12 ila 15 kat daha büyük.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Dr. Simon Murphy, "böyle düşük kütleli bir gezegenin bağlı bulunduğu yıldıza bu kadar uzak olması çok şaşırtıcı" diyor.

"Bunun, bizim güneş sistemimizde olduğu gibi toz ve gaz bulutundan oluşmuş olması mümkün değil."

Yeni güneş sisteminin boyutları, daha önce bulunan gezegen-yıldız eşleşmelerinden yaklaşık üç kat daha büyük.

Araştırmacıların yeni güneş sistemini dünyanın civarındaki 'yaşı genç' yıldızları incelerken buldukları belirtiliyor. Dünyadan 100 ışık yılı uzaktaki gezegenleri inceleyen araştırmacılar, bunlardan ikisinin aynı yönde hareket ettiğini ve aynı sistemin parçası olduğunu tespit etmişler.

Dr. Murphy, yeni güneş sisteminin 10 ila 45 milyon yıl önce, kendilerini aynı yöne iten bir gaz kütlesinden oluşmuş olabileceği yorumunu yapıyor.

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