T24 LogoT24 Logo
Politika

'En büyük devrimci Hz. Muhammed'dir'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde din adamları ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle biraraya geldi

26 Temmuz 2013 13:57

Ankara'da iftar yemeğinde ilahiyatçılar ve gazetecilerle biraraya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iftar sofrasında din adamları ile yaptığı sohbette "En büyük devrimcilerden biri Hz. Muhammed'dir' dedi.

Gençlerbirliği Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Basına kapalı yapılan programa, arasında Prof. Dr. Nusret Çam, Baki Adam, Muammer Esen, Nesimi Yazıcı gibi isimlerin bulunduğu ilahiyatçı akademisyenlerin yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren bazı sendika başkanları da katıldı. Programda ayrıca bazı gazetelerin Ankara temsilcileri, ilahiyatçı yazar İsmail Nacar ile kendilerini "Devrimci Müslüman Gençler" olarak adlandıran grup adına da Eren Erdem yer aldı.

CHP lideri din adamları ile sohbetinde "Atatürk'e en büyük kötülüğü yapanlar onun adını en çok kullananlardır" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin minarelerinde her vakit ezan okunuyorsa bu Atatürk ve onun silah arkadaşlarının sayesinde" ifadelerini kullandı. "Bütün peyramberler devrimcidir" diyen Kılıçdaroğlu, Hz. Muhammed'in de tarihin gördüğü en büyük devrimcilerden birisi olduğunu söyledi.

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluhz muhammedislamiftar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24