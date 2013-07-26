'En büyük devrimci Hz. Muhammed'dir'

Ankara'da iftar yemeğinde ilahiyatçılar ve gazetecilerle biraraya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iftar sofrasında din adamları ile yaptığı sohbette "En büyük devrimcilerden biri Hz. Muhammed'dir' dedi.

Gençlerbirliği Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Basına kapalı yapılan programa, arasında Prof. Dr. Nusret Çam, Baki Adam, Muammer Esen, Nesimi Yazıcı gibi isimlerin bulunduğu ilahiyatçı akademisyenlerin yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren bazı sendika başkanları da katıldı. Programda ayrıca bazı gazetelerin Ankara temsilcileri, ilahiyatçı yazar İsmail Nacar ile kendilerini "Devrimci Müslüman Gençler" olarak adlandıran grup adına da Eren Erdem yer aldı.

CHP lideri din adamları ile sohbetinde "Atatürk'e en büyük kötülüğü yapanlar onun adını en çok kullananlardır" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin minarelerinde her vakit ezan okunuyorsa bu Atatürk ve onun silah arkadaşlarının sayesinde" ifadelerini kullandı. "Bütün peyramberler devrimcidir" diyen Kılıçdaroğlu, Hz. Muhammed'in de tarihin gördüğü en büyük devrimcilerden birisi olduğunu söyledi.