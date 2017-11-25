En büyük çimento üreticisi Çinli CNBM Dünya Çimento Birliği’nde

İstanbul, 25 Kasım (DHA) – Dünya Çimento Birliği (World Cement Association - WCA) dünyanın kapasite ve üretim olarak en büyük çimento şirketi olan Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu’nun (CNBM Group - China National Building Materials Group) hızla büyüyen uluslararası üyelik ağına katıldığını duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen OYAK Çimento Grubu, Medcem Çimento ve Sönmez Çimento gibi şirketlerinin de üyesi olduğu Dünya Çimento Birliği, 30’u aşkın ülkeyi kapsayan üye ve temsilci ağı ile büyümeyi sürdürüyor.

Dünya Çimento Birliği Genel Sekreteri Norman Greig, Çinli çimento devi CNBM’nin küresel çimento topluluğuna katılımı nedeniyle çok memnun olduklarını belirtirken, “Çimento endüstrisini dünya çapında tanıtmak ve endüstrideki en iyi uygulamaları paylaşmak için CNBM Grubu ve diğer üyelerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Greig, CNBM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Song Zhiping’in Dünya Çimento Birliği tarafından gelecek ay Londra’da düzenlenecek olan Dünya Çimento Konferansı’nda açılış konuşmasını yapmayı kabul etmesinden dolayı onur duyduklarını söyledi.

351.4 milyon tonluk çimento üretimi ve 514 milyon tonluk çimento üretim kapasitesi ile dünyanın lider çimento üreticisi konumunda olan Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu, çimento sektörü yanında hafif yapı malzemeleri, kompozit malzemeler ve mühendislik hizmetleri gibi alanlarda da faaliyet göstermekte olup, yıllık 100 milyar RMB’i geçen bir ciroya sahip.

